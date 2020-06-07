МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе

В столице в ближайшие часы ожидаются кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 17 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Как прогнозируют синоптики, непогода ожидается до вечера воскресенья, 7 июня. К 21:00 в столицу придет гроза и сильный ветер.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области также предупредили жителей региона о непогоде со ссылкой на прогноз погоды от федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В сообщении говорится: "В ближайшие один-три часа до 21:00 7 июня по Московской области, ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 12-17 м/с".

Жителей столичного региона призывают отказаться от поездок на личном транспорте, при сильном ветре не находиться на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.