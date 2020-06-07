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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские врачи вылечили от коронавируса более 102 тысяч человек

Текст: Любовь Проценко

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2283 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 102714 человек, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Отсутствие заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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