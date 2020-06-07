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07.06.2020 18:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Выход в свет

В Москве в шестой раз проходит главный книжный фестиваль страны "Красная площадь"
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Москва потихоньку возвращается к привычной жизни - в выходные в столице открылся фестиваль "Красная площадь". Это первое массовое мероприятие с момента введения режима самоизоляции.

Правда, завсегдатаям книжного праздника да и просто любителям чтения в этом году пришлось к нему серьезно подготовиться. "Соблюдайте дистанцию, готовьте билеты заранее!" - человек с громкоговорителем проходит вдоль очереди на вход и повторяет эту фразу почти непрерывно. Молодую пару в полутора метрах передо мной она повергает в недоумение: "Какие билеты?" Немного стушевавшись, они отходят. Это нововведение номер раз - без предварительной регистрации на нынешний фестиваль не пускают. Номер два - маски и перчатки обязательны. Такие условия диктует эпидемиологическая ситуация.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Писатель Андрей Геласимов пообщался с Бегбедером на "Красной Площади"

Показываю билет на экране телефона (на его оформление накануне вечером ушло не больше минуты), "экипировка" на месте - прохожу. Попадаю в следующую палатку, здесь выборочно измеряют температуру. Дальше - осмотр содержимого рюкзака и снова - билета.

У меня самый ранний сеанс - с 11.30 до 14.00, может, поэтому людей немного и держаться на расстоянии от других посетителей не составляет труда.

Непривычно просторно в павильонах. Вот, например, "Художественная литература". Тут обычно не протолкнуться, и, чтобы суметь-таки подойти к интересующему стенду, надо сначала выждать момент. Теперь - подходи не хочу. Но книги стараюсь не трогать, чтобы не прибавлять работы людям, протирающим стопки после посетителей.

Несмотря на камерность мероприятия (по сравнению с прошлыми годами), издательств представлено достаточно - около 200

- Пока все занято, надо подождать, - останавливает меня мужчина при попытке пройти к Главной сцене. И правда, все сидячие места заняты, но вот стайка подростков убегает, и красную ленту, перегораживающую проход, опускают. На их места проходят ожидающие.

Публика прекрасна: соломенные шляпки, летящие цветастые сарафаны, солнечные очки... На книжный фестиваль многие наряжались по-особенному: это не только долгожданный выход в свет - 6 июня стал еще и одним из первых по-настоящему летних дней. То есть праздник у москвичей получился двойной. А у кого-то даже тройной - внимание окружающих внезапно привлекают молодожены.

- Вы как-то специально подгадывали день? - спрашиваем невесту и жениха, лица которых скрывают черные маски.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Фестиваль "Красная площадь" в первый день посетили почти 6000 человек

- Нет, случайно так вышло, что в день свадьбы смогли прогуляться и попасть на Красную площадь. Конечно, решили этим воспользоваться, - букетик в руках невесты пригревает солнышко. Отсвечивает на защитных экранах продавцов.

Омрачает атмосферу одно - в средствах защиты в жаркую погоду становится невыносимо. Душно, мокнут ладони. Спас бы лимонад, но "избушек" с едой и напитками по понятным причинам на площади нет. Хотя что-то из перекуса навынос можно добыть на соседней улице.

Людей становится больше. К вечеру оргкомитет фестиваля сообщит, что в первый же день площадь посетило максимально допустимое в условиях ограничений количество гостей - шесть тысяч человек.

Несмотря на камерность мероприятия (по сравнению с прошлыми годами), издательств тоже представлено достаточно - около 200. Чтобы посмотреть все стенды да еще и послушать интересные лекции или презентации, моего двухчасового сеанса все равно не хватает.

Да это и необязательно: еще одно нововведение этого года - онлайн-трансляции с площадок. Включай - и смотри один бесконечный сеанс. Надо же и другим дать шанс развеяться!

Прямая речь

Владимир Толстой, советник президента по культуре:

- Я считаю очень важным, что мы не отказались от проведения этого фестиваля. Особенно символично, что он открылся в день рождения Пушкина, потому что Александр Сергеевич - поэт вольнолюбивый, свободный, дерзкий, он бросал вызов в свое время всем опасностям и невзгодам. Сегодня это прорыв к нормальной жизни, по которой так соскучились россияне, москвичи.
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Михаил Сеславинский, глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:

- Сегодняшний фестиваль - это фестиваль надежды. Надежды на возвращение прежней жизни, на возрождение книгоиздания в стране. Вопрос, открывать или не открывать "Красную площадь", обсуждался долго и серьезно. Я сам понимаю это как никто другой - у меня жена врач, она работает с коронавирусом в одной из больниц. Я уже больше месяца ее не видел. Преуменьшать опасность вируса не приходится. И в этой ситуации единственно верного алгоритма действий не существует. Выходить из карантина так же непросто, как и входить в него.

Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества:

- В период самоизоляции россияне стали читать еще больше, ведь книга - это не только досуг, но и хороший помощник, позволяющий преодолеть трудности. И сегодня справедливо говорить, что Москва открывается книгой, с книгами возвращается нормальная жизнь в нашей стране. Хочу напомнить девиз этого фестиваля: "Живем, читаем, победим!". Открытие фестиваля - смелый и решительный шаг, но шаг правильный, который вдохновляет москвичей и всю страну.

Кого слушать и смотреть на "Красной площади" 8 июня?

В этом году книжный фестиваль короче обычного - он открылся в день рождения Пушкина и закроется уже завтра, 8 июня. Рассказываем, на что обратить внимание в последний день работы "Красной площади".

ГМИИ им. Пушкина представит книгу "Мы были немного папанинцами на льдине…". В ней собраны воспоминания, дневники и письма сотрудников о жизни музея в годы Великой Отечественной войны - шатер "Музейная линия", 13.00.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Видеокнигу "Читаем Абрамова" представили на "Красной площади"

Сергей Мироненко, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой истории России XIX - начала XX века исторического факультета МГУ, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации, познакомит читателей с книгой "Сто событий, которые изменили Россию" - шатер "История Отечества", 14.30.

Екатерина Рождественская представит новую книгу "Балкон на Кутузовском" - шатер "Художественная литература", 16.00.

Дмитрий Емец, один из самых популярных авторов книг для детей и подростков, расскажет о новой книжной серии "Тайна звездного странника" - шатер "Художественная литература", 17.00.

Евгений Водолазкин и актриса Алиса Хазанова представят читку пьесы "Сестра четырех". Это трагикомическая история о писателе, депутате, разносчике пиццы и медсестре, запертых в больнице во время пандемии коронавируса, - шатер "Художественная литература", 19.00.

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