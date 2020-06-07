Фестиваль "Красная площадь" в первый день посетили почти 6000 человек

Книжный фестиваль "Красная площадь", открывшийся 6 июня в самом центре столицы, стал для многих первым "выходом в свет" после долгой самоизоляции. По словам организаторов, этой возможностью воспользовались почти шесть тысяч человек. Это максимум, который могла вместить площадь, чтобы соблюсти все нормы и правила Роспотребнадзора.

Из-за все еще действующих жестких ограничений, посетителям, чтобы получить приглашение на книжный праздник, нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Для удобства гостей каждый из трех дней фестиваля раздели на пять двухчасовых сеансов. Число гостей, одновременно находящихся на площади, не может превышать 1,2 тысячи человек. Организаторы сожалеют, что не смогли пропустить тех, кто пришел без регистрации. Но это было необходимо для обеспечения безопасности гостей и участников книжного марафона. Представители фестиваля особо подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация у стен Кремля "находится под постоянным контролем Роспотребнадзора".

Если вы не успели зарегистрироваться на сайте фестиваля, но хотите быть в курсе последних книжных новостей, то за всем происходящим на главных площадках книжного праздника можно следить в режиме реального времени на сайте книжного смотра или в YouTube.