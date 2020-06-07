В Подмосковье на территории киногородка загорелся склад

На территории киногородка в подмосковном поселке Горки загорелся склад. Информация о пожаре в доме номер 8 на улице Центральная поступила в МЧС в 2:50.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения обнаружили задымление на втором этаже склада, где находились кинодекорации. В 04:40 пожар, площадь которого составила 600 квадратных метров, был локализован.

К тушению огня были привлечены 81 человек и 25 единиц техники, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.