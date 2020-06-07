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07.06.2020 12:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронежской области мошенники подделывали банковские карты

Текст: Михаил Фалалеев

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об окончании предварительного расследования уголовного дела по обвинению двух жителей Воронежской области в подделке банковских карт.

Фото: iStock
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По версии следствия, в 2015-2016 годах обвиняемые с помощью специальных программ получили сведения о банковских счетах и пластиковых картах граждан. Затем изготовили 32 дубликата карт. Прибыв на территорию Республики Беларусь, они разъезжали по различным населенным пунктам, где пытались получить по этим подделкам деньги. Материальный ущерб мог составить около четырех миллионов рублей, но так как не каждая операция по снятию денег заканчивалась выдачей наличных, злоумышленникам удалось похитить полтора миллиона рублей.

В апреле 2016 года Следственным комитетом Республики Беларусь было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 212 УК Республики Беларусь в отношении двоих жителей Воронежской области.

В июле 2017 года уголовное дело было передано в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, откуда направлено в Следственное управление УМВД России по Воронежу.

Полицейские установили местонахождение фигурантов. Им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако один из сообщников нарушил избранную ему меру пресечения и, чтобы скрыться от правоохранительных органов, купил билет на самолет и вылетел в Литву. Экстрадиция обвиняемого состоялась в феврале 2019 года, и он был заключен под стражу.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новоусманский районный суд Воронежской области для рассмотрения по существу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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