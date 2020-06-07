Ждать приема врача в поликлиниках придется не более двух минут

Более 70 процентов взрослых поликлиник и все детские перейдут на новою модель работы. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" медицинские учреждения внедряют принципы "бережливости", которые сокращают очереди в регистратуру и на прием к врачу, а персонал при этом делает меньше бумажной работы.

Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, как в регионах развивается проект "Бережливые поликлиники", насколько они станут удобными и комфортными для пациентов.

Быстро и удобно

В Туле после ремонта открылась "бережливая поликлиника". Теперь здесь нет привычной регистратуры: вместо нее "стойка информации".

И больные дети не пересекаются с теми, кому надо, например, получить справку. Родители довольны: нет опасений, что ребенок что-нибудь "подхватит" в очереди. Да и очередей к врачам нет - прием по предварительной записи. А тех, кто пришел за экстренной помощью, вне очереди или опоздал, принимает дежурный врач.

- Все стало очень удобно и комфортно. Я всегда записываюсь к врачу через портал Госуслуги. Проблем с записью нет, все специалисты доступны, - поделилась Инна Пономарева, пришедшая на прием с годовалым малышом.

Довольны и врачи. Врач-оториноларинголог Анна Аистова в восторге от новой техники - ЛОР-комбайна, рассказывать про возможности нового оборудования она может только в превосходной степени.

- Без информационной системы теперь никуда - уже привыкли работать гораздо быстрее, чем раньше, - улыбается педиатр Ангелина Кирьянова. - Я со своего рабочего места записываю пациентов на исследования, консультации. Есть возможность записи в другой филиал больницы и в областные учреждения. Все направления формируются автоматически, ничего от руки писать не надо. Могу посмотреть выписки из стационара или консультации в других больницах. Рецепты тоже здесь выписываем. Быстро, удобно и ошибки исключены.

Ремонт меняет суть

Девятнадцать медицинских учреждений Приморья в 2019 году стали "бережливыми". В нынешнем году к проекту присоединятся еще 24 поликлиники, в том числе и детские.

Только что ремонт начался в детской поликлинике краевой клинической больницы №2. "Здесь будет открытая регистратура, отдельный кабинет неотложной помощи с выделенными зонами. Появятся уютные холлы для ожидания, сделаем комнату для кормления детей", - говорит главный врач поликлиники Инна Зеленкова.

Нацпроектом "Здравоохранение" предусмотрено, что доля детских "бережливых поликлиник" к концу 2020 года в Приморье составит 95 процентов. Там появятся крытые колясочные, игровые комнаты, открытые регистратуры с инфоматом, электронные табло с расписанием приема врачей и многое другое. Поликлиники пополнятся и новым медицинским оборудованием.

- Мы продолжаем масштабную работу, к которой приступили в прошлом году, - сказал глава Приморья Олег Кожемяко. - После оснащения поликлинического звена дополнительным оборудованием начнем заниматься, в том числе, и стационарами. Это не только оснащение техникой, но и ремонты, приобретение оборудования для комфортного пребывания пациентов.

В шаговой доступности

Первые прививки маленьким пациентам поставили в долгожданной новой детской поликлинике, открывшейся в молодом микрорайоне Екатеринбурга "Солнечный".

Застраиваться территория на окраине города начала пять лет назад, в комфортные дома въезжали в основном молодые семьи, но походы с малышами на прием к врачам превращались в эпопеи. "Даже на машине уходило около часа, а на автобусах только с пересадками", - призналась одна из первых посетительниц Юлия Чечулина.

Шаговая доступность новой "бережливой поликлиники" - один из главных плюсов. Уже сейчас к медучреждению приписано почти две тысячи ребятишек, а в перспективе она сможет обслуживать до 4,5 тысячи детей.

Здесь предусмотрено два отдельных входа. Дублирующий - для неотложной помощи и ребятишек с температурой, что очень важно в нынешней эпидемиологической обстановке. Режим самоизоляции в Екатеринбурге полностью не снят, и детишек врачи принимают только на вакцинацию с соблюдением всех нормативов безопасности.

- Как только ограничения снимут, - пояснил главный врач детской городской больницы № 8 Дмитрий Праздничков, - здесь будут работать педиатры, пункт приема анализов, кабинет неотложной помощи и узкие специалисты. Причем, время ожидания к врачу составит минуты две. Все компьютеризировано, амбулаторные карты ведутся в электронном виде, эргономика рабочего места врача организованы с учетом технологии бережливости.

В 2020 году новые стандарты внедряют еще 79 медицинских организаций.

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