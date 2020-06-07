Ждать приема врача в поликлиниках придется не более двух минут

Новости

В Камчатском заливе началась лососевая путина 05:10
В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин 04:30
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными 04:25
Шестой самолет с гуманитарной помощью прибыл из Китая в Венесуэлу 04:10
Бразилия перестала обновлять данные по числу зараженных коронавирусом 03:50
Более 20 полицейских пострадали во время протестов в Лондоне 02:56
Власти Шри-Ланки заявили о готовности принять туристов в августе 02:12
Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Москве 01:48
Мэр Вашингтона присоединилась к акции протеста в столице США 01:15
МИД опубликует подборку цитат о том, как США "учили весь мир демократии" 00:16
Косачев назвал "хорошим жестом" предложенную США помощь 06.06.2020
МИД поблагодарил США за второй жест доброй воли 06.06.2020
В Нидерландах фермеры начали массовое уничтожение норок 06.06.2020
На перенесенные культурные мероприятия смогут выдавать ваучеры 06.06.2020
На матчах бундеслиги применили звуковой эффект присутствия зрителей 06.06.2020
В Ингушетии в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть рабочих 06.06.2020
В Пермском крае нашли заблудившегося в тайге мальчика 06.06.2020
В КБР при пожаре в частном доме погибли двое детей 06.06.2020
В Калининградской области откроются спортцентры, дома отдыха и пляжи 06.06.2020
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом 06.06.2020
Умерла вдова космонавта Павла Беляева 06.06.2020
Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел 06.06.2020
В Вашингтоне пройдет крупнейшая демонстрация в память о Джордже Флойде 06.06.2020
Более 40 человек задержали в ходе протестов в Нью-Йорке 06.06.2020
За какие нарушения могут отправить машину на штрафстоянку 06.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
07.06.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ждать приема врача в поликлиниках придется не более двух минут

Текст: Светлана, Добрынина, Ольга Журман, Елена Шулепова
Более 70 процентов взрослых поликлиник и все детские перейдут на новою модель работы. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" медицинские учреждения внедряют принципы "бережливости", которые сокращают очереди в регистратуру и на прием к врачу, а персонал при этом делает меньше бумажной работы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, как в регионах развивается проект "Бережливые поликлиники", насколько они станут удобными и комфортными для пациентов.

Быстро и удобно

В Туле после ремонта открылась "бережливая поликлиника". Теперь здесь нет привычной регистратуры: вместо нее "стойка информации".

И больные дети не пересекаются с теми, кому надо, например, получить справку. Родители довольны: нет опасений, что ребенок что-нибудь "подхватит" в очереди. Да и очередей к врачам нет - прием по предварительной записи. А тех, кто пришел за экстренной помощью, вне очереди или опоздал, принимает дежурный врач.

Фото: iStock
На Кубани мужчину спасли после часа клинической смерти

- Все стало очень удобно и комфортно. Я всегда записываюсь к врачу через портал Госуслуги. Проблем с записью нет, все специалисты доступны, - поделилась Инна Пономарева, пришедшая на прием с годовалым малышом.

Довольны и врачи. Врач-оториноларинголог Анна Аистова в восторге от новой техники - ЛОР-комбайна, рассказывать про возможности нового оборудования она может только в превосходной степени.

- Без информационной системы теперь никуда - уже привыкли работать гораздо быстрее, чем раньше, - улыбается педиатр Ангелина Кирьянова. - Я со своего рабочего места записываю пациентов на исследования, консультации. Есть возможность записи в другой филиал больницы и в областные учреждения. Все направления формируются автоматически, ничего от руки писать не надо. Могу посмотреть выписки из стационара или консультации в других больницах. Рецепты тоже здесь выписываем. Быстро, удобно и ошибки исключены.

Ремонт меняет суть

Девятнадцать медицинских учреждений Приморья в 2019 году стали "бережливыми". В нынешнем году к проекту присоединятся еще 24 поликлиники, в том числе и детские.

Только что ремонт начался в детской поликлинике краевой клинической больницы №2. "Здесь будет открытая регистратура, отдельный кабинет неотложной помощи с выделенными зонами. Появятся уютные холлы для ожидания, сделаем комнату для кормления детей", - говорит главный врач поликлиники Инна Зеленкова.

Фото: Минобороны РФ
В Чите военные за ночь развернули мобильный госпиталь на 100 человек

Нацпроектом "Здравоохранение" предусмотрено, что доля детских "бережливых поликлиник" к концу 2020 года в Приморье составит 95 процентов. Там появятся крытые колясочные, игровые комнаты, открытые регистратуры с инфоматом, электронные табло с расписанием приема врачей и многое другое. Поликлиники пополнятся и новым медицинским оборудованием.

- Мы продолжаем масштабную работу, к которой приступили в прошлом году, - сказал глава Приморья Олег Кожемяко. - После оснащения поликлинического звена дополнительным оборудованием начнем заниматься, в том числе, и стационарами. Это не только оснащение техникой, но и ремонты, приобретение оборудования для комфортного пребывания пациентов.

В шаговой доступности

Первые прививки маленьким пациентам поставили в долгожданной новой детской поликлинике, открывшейся в молодом микрорайоне Екатеринбурга "Солнечный".

Застраиваться территория на окраине города начала пять лет назад, в комфортные дома въезжали в основном молодые семьи, но походы с малышами на прием к врачам превращались в эпопеи. "Даже на машине уходило около часа, а на автобусах только с пересадками", - призналась одна из первых посетительниц Юлия Чечулина.

Шаговая доступность новой "бережливой поликлиники" - один из главных плюсов. Уже сейчас к медучреждению приписано почти две тысячи ребятишек, а в перспективе она сможет обслуживать до 4,5 тысячи детей.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Министр Мурашко проанализировал ситуацию с пандемией в регионах

Здесь предусмотрено два отдельных входа. Дублирующий - для неотложной помощи и ребятишек с температурой, что очень важно в нынешней эпидемиологической обстановке. Режим самоизоляции в Екатеринбурге полностью не снят, и детишек врачи принимают только на вакцинацию с соблюдением всех нормативов безопасности.

- Как только ограничения снимут, - пояснил главный врач детской городской больницы № 8 Дмитрий Праздничков, - здесь будут работать педиатры, пункт приема анализов, кабинет неотложной помощи и узкие специалисты. Причем, время ожидания к врачу составит минуты две. Все компьютеризировано, амбулаторные карты ведутся в электронном виде, эргономика рабочего места врача организованы с учетом технологии бережливости.

В 2020 году новые стандарты внедряют еще 79 медицинских организаций.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Тульская область Тула УрФО Свердловская область Екатеринбург ДФО Приморский край Реформа здравоохранения

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Президент призвал спокойно и быстро выходить из режима ограничений
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Нарышкин назвал высылку дипломатов из Чехии гнусной провокацией
Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий"
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря