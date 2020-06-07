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07.06.2020 20:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

А экзамены потом?

ЕГЭ в Находке могут перенести на август
Текст: Ольга Журман ("Российская газета", Приморский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
В Приморском крае начали активно снимать ограничения по COVID-19. И лишь в городе Находка, въезд и выезд из которого осуществляются в особом порядке в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, существует вероятность переноса ЕГЭ на август.
Помешает ли коронавирус сдавать экзамены выпускникам школ Находки, мы узнаем в ближайшее время. Фото: РИА Новости Помешает ли коронавирус сдавать экзамены выпускникам школ Находки, мы узнаем в ближайшее время. Фото: РИА Новости
Помешает ли коронавирус сдавать экзамены выпускникам школ Находки, мы узнаем в ближайшее время. Фото: РИА Новости

В школах края с 3 июля начнут сдавать единый госэкзамен по предметам, необходимым для поступления в вузы. Вопрос, когда он будет проведен в Находке, остается открытым. Здесь еще месяц назад был зарегистрирован массовый очаг заражения COVID-19 - из всех зараженных в Приморье каждый четвертый (25,3 процента) приходится на Находку.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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Вопрос, как и когда проводить ЕГЭ в Находке, обсуждал министр просвещения России Сергей Кравцов во время селекторного совещания с регионами. Потенциальную возможность переноса государственного экзамена допустил глава региона Олег Кожемяко, однако принципиальное решение еще не принято.

По данным на 5 июня, в Находке число заболевших COVID-19 составляет 519 человек. Город находится на втором месте по количеству зараженных в крае после Владивостока.

Впрочем, какие-то послабления введенного карантинного режима власти разрешили и в Находке с 6 июня. Жители города могут гулять, заниматься физкультурой на улице группами не более двух человек с дистанцией между занимающимися не менее пяти метров. Разрешена работа небольших магазинов и салонов красоты. Но обязательно необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, включая использование средств защиты органов дыхания.

Из всех зараженных в Приморье каждый четвертый приходится на Находку. В городе введен особый режим въезда и выезда

С воскресенья во всем Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин для прибывающих в край граждан, у которых не наблюдаются признаки ОРВИ. Но при этом в обсерватор или на изоляцию будут продолжать отправлять пассажиров эвакуационных рейсов.

Между тем

В Северодвинске Архангельской области, который так же, как и Находка, закрыт из-за вспышки коронавируса, старт ЕГЭ по предметам, намеченный на 3 июля, переносить не планируют.

Кто сможет сдать ЕГЭ в августе

Актуальное расписание Единого госэкзамена для всей страны сегодня выглядит так: 29, 30 июня - пробный экзамен (без школьников). С 3 июля по 23 июля - основная волна по всем предметам. 24, 25 июля - резервные дни.

Но есть еще и вторая волна - дополнительная, в августе. Всего четыре дня: 3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части ЕГЭ по иностранным языкам; 5 августа - ЕГЭ по русскому языку; 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам; 8 августа - резервный день по всем предметам.

Прийти на ЕГЭ в августе смогут ребята, которые по болезни или другим уважительным причинам, подтвержденным документально, не смогли сдать ЕГЭ в основные дни.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Как рассказал ранее в интервью "Российской газете" врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, расписание составлено так, что "в любом случае, в самой, скажем так, форс-мажорной ситуации у выпускника будет неделя, чтобы подать документы в вузы". Принимать документы вузы будут дистанционно, вплоть до 17 августа.

Что с Находкой? Как прокомментировали "РГ" в Рособрнадзоре, "информации о переносе экзаменов в Находке пока нет. Если эпидемиологическая ситуация не позволит провести их в июле, есть дополнительный период ЕГЭ в августе, когда выпускники смогут сдать экзамены".

При этом в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации местные органы исполнительной власти по согласованию с Государственной экзаменационной комиссией и Рособрнадзором "принимают решение о переносе экзамена в другой пункт проведения или на другой день, предусмотренный единым расписанием ЕГЭ".

То есть это правило касается не только Находки, но и любого другого города или поселка в стране.

Подготовила Ксения Колесникова

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ЕГЭ в России Пандемия коронавируса COVID-19

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