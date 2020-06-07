Новости

В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом 09:37
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США 08:39
На Сахалине больницу в Корсакове закрыли из-за заразившихся сотрудников 08:21
Трамп назвал "прекрасной" работу силовиков на протестах в Вашингтоне 07:45
Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу 06:53
В Хабаровске погибли мужчина и ребенок из-за врезавшегося в них авто 06:17
В Подмосковье на территории киногородка загорелся склад 05:26
В Камчатском заливе началась лососевая путина 05:10
В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин 04:30
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными 04:25
Шестой самолет с гуманитарной помощью прибыл из Китая в Венесуэлу 04:10
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе 03:50
Более 20 полицейских пострадали во время протестов в Лондоне 02:56
Власти Шри-Ланки заявили о готовности принять туристов в августе 02:12
Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Москве 01:48
Мэр Вашингтона присоединилась к акции протеста в столице США 01:15
МИД опубликует подборку цитат о том, как США "учили весь мир демократии" 00:16
Косачев назвал "хорошим жестом" предложенную США помощь 06.06.2020
МИД поблагодарил США за второй жест доброй воли 06.06.2020
В Нидерландах фермеры начали массовое уничтожение норок 06.06.2020
Учреждения культуры смогут выдавать ваучеры вместо возврата денег за билеты 06.06.2020
На матчах бундеслиги применили звуковой эффект присутствия зрителей 06.06.2020
В Ингушетии в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть рабочих 06.06.2020
В Пермском крае нашли заблудившегося в тайге мальчика 06.06.2020
В КБР при пожаре в частном доме погибли двое детей 06.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
07.06.2020 08:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине больницу в Корсакове закрыли из-за заразившихся сотрудников

Текст: Ольга Журман

Больница в Корсакове закрыта на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале, передает РИА Новости.

В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин

"Среди 16 новых выявленных случаев COVID-19 - семь сотрудников и один пациент Корсаковской ЦРБ. Основные версии заражения - от пациента и врача, работающего по совместительству", - написал глава региона.

Теперь лечебное учреждение закрыто на карантин до получения результатов эпидрасследования.

Все сотрудники больницы сдали анализы на коронавирус, определены контактировавшие с ними лица, начаты противоэпидемические мероприятия. Возобновление работы больницы будет зависеть от решения специалистов местного Роспотребнадзора. А пока все пациенты направляются в стационары Южно-Сахалинска и города Анива.

На сегодня в Сахалинской области подтверждено 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Москве
Президент призвал спокойно и быстро выходить из режима ограничений
МИД поблагодарил США за второй жест доброй воли
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря