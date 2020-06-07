На Сахалине больницу в Корсакове закрыли из-за заразившихся сотрудников

Больница в Корсакове закрыта на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Среди 16 новых выявленных случаев COVID-19 - семь сотрудников и один пациент Корсаковской ЦРБ. Основные версии заражения - от пациента и врача, работающего по совместительству", - написал глава региона.

Теперь лечебное учреждение закрыто на карантин до получения результатов эпидрасследования.

Все сотрудники больницы сдали анализы на коронавирус, определены контактировавшие с ними лица, начаты противоэпидемические мероприятия. Возобновление работы больницы будет зависеть от решения специалистов местного Роспотребнадзора. А пока все пациенты направляются в стационары Южно-Сахалинска и города Анива.

На сегодня в Сахалинской области подтверждено 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией.