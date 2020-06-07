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07.06.2020 11:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года

Текст: Михаил Сухарев

Федеральная служба государственной статистики России опубликовала данные о зарплатах жителей страны за первые три месяца 2020 года. Таким образом, стало известно, в каких регионах работники получают больше всего.

Фото: iStock
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

Первое место занял Чукотский автономный округ, средняя зарплата за первый квартал там составила 109,1 тысяч рублей, при этом за февраль она превысила 112 тысяч.  На втором месте оказался представитель Уральского федерального округа - ЯНАО. Здесь среднемесячная заработная плата работников организаций достигла 101,5 тысяч рублей.

Дальше в списке самых высокооплачиваемых расположились Москва - 95,5 тысяч рублей, Магаданская область - 89,5 тысяч и Сахалинская область - 89,4 тысячи. Среди регионов ЦФО Москва оказалась в большом отрыве - следом идет Московская область со средней зарплатой 55,7 тысяч, а остальные субъекты округа не дотянули и до 40 тысяч рублей.

Ниже всего оказались зарплаты за январь - март в Северо-Кавказском Федеральном округе - сразу три региона попали в ТОП-5 аутсайдеров. В Дагестане жители в среднем получали 27,2 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии 27,5, в Карачаево-Черкесии 27,6 тысяч. Самые низкие зарплаты в России по данным Росстата выявили в Ивановской области - в среднем работники здесь получали 27 тысяч рублей в месяц.

Средняя номинальная начисленная зарплата по всем регионам России составила 48,3 тысяч рублей, а в марте даже перевалила за 50 тысяч.

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия ДФО Чукотский АО УрФО ЯНАО ЦФО Москва ДФО Магаданская область ДФО Сахалинская область

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