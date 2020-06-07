В Хабаровске погибли мужчина и ребенок из-за врезавшегося в них авто

Мужчина с трехлетним сыном погибли в Хабаровске. Автомобиль врезался в остановку, на которой они стояли, и перевернулся. Об этом сообщает РИА Новости.

ДТП произошло вечером в субботу на перекрестке улицы лейтенанта Орлова и Облачного переулка.

Водитель одного автомобиля, не выдержав бокового интервала, столкнулся с другим авто, ехавшем в попутном направлении. После этого первый автомобиль продолжил уже неконтролируемое движение, наехал на дорожное ограждение, опрокинулся и сбил двух пешеходов на остановке.

Трехлетний мальчик погиб на месте, а его 41-летний отец позже скончался в больнице.

Как и выяснилось практически сразу, водитель наехавшего на людей автомобиля был в нетрезвом состоянии. Скорее всего, по факту ДТП с гибелью двух человек будет возбуждено дело.