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Полеты за границу могут возобновиться с 15 июля

Российские авиакомпании изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля, сообщил "Интерфакс". "Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.

Вакцинация от гриппа начнется в августе

Вакцина против гриппа уже производится, планируется, что в августе в России начнется вакцинация, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 24". Министр отметил, что с учетом коронавируса лучше начать вакцинацию раньше, до периода подъема заболеваемости.

Россия достигла плато

Московские врачи вылечили от коронавируса более 102 тысяч человек

Ситуация по коронавирусу в России достигла плато. Об этом на брифинге в Женеве заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Тем не менее, она отметила, что в стране еще выявляется много новых случаев инфицирования. Такая же ситуация и в других странах. Пока нет ни одной страны, которая бы полностью победила вирус.

Калининград открывает пляжи

В Калининградской области с 8 июня начинают работать оздоровительные комплексы и фитнес-центры, общественные бани и сауны, однако воспользоваться их бассейнами пока еще не получится. Откроются солярии и массажные салоны. Также начинают принимать постояльцев гостиницы, пансионаты, дома отдыха и пляжи на берегу Балтийского моря. Но пока воспользоваться их услугами смогут только жители региона.

Витамин К снижает риск болезни

Голландские ученые считают, что изменение рациона поможет в борьбе с коронавирусом. У больных COVID-19 наблюдается дефицит витамина К. Он способствует выработке белков. Витамин содержится в шпинате, брокколи, зеленых овощах, чернике, во фруктах и овощах.

Голливуд начинает снимать кино

Производство фильмов в Голливуде, а также телевизионных программ на открытом воздухе в Калифорнии может возобновиться 12 июня спустя несколько месяцев после их временной приостановки. Об этом говорится в распоряжении Департамента здравоохранения Калифорнии.

Татарстан открывает рестораны

В Татарстане 11 июня смогут возобновить работу кафе и рестораны. Главное условие: они должны иметь веранды или террасы для обслуживания посетителей на открытом воздухе.

ВОЗ пересмотрела рекомендации по ношению масок

Фото: Istock
ВОЗ: Отказ от вакцинации от COVID-19 станет опасным явлением

По новым рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди старше 60 лет или имеющие проблемы со здоровьем должны в обязательном порядке носить лицевую маску, чтобы обуздать распространение COVID-19. В противном случае они не должны общаться друг с другом, чтобы не заразиться коронавирусом, отметили в организации.

Россияне намерены вернуться в офисы в июле

Половина опрошенных россиян, перешедших на "удаленку" или отправившихся в отпуск в связи с пандемией, надеются вернуться к прежней форме занятости в следующем месяце. Об этом свидетельствуют результаты исследования ИНСАП РАНХиГС, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Где самые большие зарплаты

Росстат назвал регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года. Первое место занял Чукотский автономный округ, средняя зарплата за первый квартал там составила 109,1 тысячи рублей. На втором месте - ЯНАО с 101,5 тысячи рублей. Дальше в списке самых высокооплачиваемых расположились Москва (95,5 тысячи), Магаданская область (89,5 тысячи) и Сахалинская область (89,4 тысячи).

Петербург открывает автосалоны

В Петербурге хирурга отправили под домашний арест за смерть пациентки

С 8 июня в Петербурге откроются некоторые непродовольственные магазины. С 8 июня разрешат открыться магазинам площадью не более 400 квадратных метров. Обязательное требование для торговой точки -отдельный вход. Магазины одежды также смогут работать, но примерочные должны быть закрыты.

Данные о заболевших

За последние сутки в России выявлено 8984 новых случая коронавируса в 84 регионах.

Всего в России выявлено 467 673 случая коронавируса в 85 регионах.

Выздоровели 226 731 человек. Умерли 5859 человек.

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