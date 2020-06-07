Полеты за границу могут возобновиться с 15 июля

Российские авиакомпании изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля, сообщил "Интерфакс". "Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.

Вакцинация от гриппа начнется в августе

Вакцина против гриппа уже производится, планируется, что в августе в России начнется вакцинация, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 24". Министр отметил, что с учетом коронавируса лучше начать вакцинацию раньше, до периода подъема заболеваемости.

Россия достигла плато

Ситуация по коронавирусу в России достигла плато. Об этом на брифинге в Женеве заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Тем не менее, она отметила, что в стране еще выявляется много новых случаев инфицирования. Такая же ситуация и в других странах. Пока нет ни одной страны, которая бы полностью победила вирус.

Калининград открывает пляжи

В Калининградской области с 8 июня начинают работать оздоровительные комплексы и фитнес-центры, общественные бани и сауны, однако воспользоваться их бассейнами пока еще не получится. Откроются солярии и массажные салоны. Также начинают принимать постояльцев гостиницы, пансионаты, дома отдыха и пляжи на берегу Балтийского моря. Но пока воспользоваться их услугами смогут только жители региона.

Витамин К снижает риск болезни

Голландские ученые считают, что изменение рациона поможет в борьбе с коронавирусом. У больных COVID-19 наблюдается дефицит витамина К. Он способствует выработке белков. Витамин содержится в шпинате, брокколи, зеленых овощах, чернике, во фруктах и овощах.

Голливуд начинает снимать кино

Производство фильмов в Голливуде, а также телевизионных программ на открытом воздухе в Калифорнии может возобновиться 12 июня спустя несколько месяцев после их временной приостановки. Об этом говорится в распоряжении Департамента здравоохранения Калифорнии.

Татарстан открывает рестораны

В Татарстане 11 июня смогут возобновить работу кафе и рестораны. Главное условие: они должны иметь веранды или террасы для обслуживания посетителей на открытом воздухе.

ВОЗ пересмотрела рекомендации по ношению масок

По новым рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди старше 60 лет или имеющие проблемы со здоровьем должны в обязательном порядке носить лицевую маску, чтобы обуздать распространение COVID-19. В противном случае они не должны общаться друг с другом, чтобы не заразиться коронавирусом, отметили в организации.

Россияне намерены вернуться в офисы в июле

Половина опрошенных россиян, перешедших на "удаленку" или отправившихся в отпуск в связи с пандемией, надеются вернуться к прежней форме занятости в следующем месяце. Об этом свидетельствуют результаты исследования ИНСАП РАНХиГС, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Где самые большие зарплаты

Росстат назвал регионы РФ с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года. Первое место занял Чукотский автономный округ, средняя зарплата за первый квартал там составила 109,1 тысячи рублей. На втором месте - ЯНАО с 101,5 тысячи рублей. Дальше в списке самых высокооплачиваемых расположились Москва (95,5 тысячи), Магаданская область (89,5 тысячи) и Сахалинская область (89,4 тысячи).

Петербург открывает автосалоны

С 8 июня в Петербурге откроются некоторые непродовольственные магазины. С 8 июня разрешат открыться магазинам площадью не более 400 квадратных метров. Обязательное требование для торговой точки -отдельный вход. Магазины одежды также смогут работать, но примерочные должны быть закрыты.

Данные о заболевших

За последние сутки в России выявлено 8984 новых случая коронавируса в 84 регионах.

Всего в России выявлено 467 673 случая коронавируса в 85 регионах.

Выздоровели 226 731 человек. Умерли 5859 человек.