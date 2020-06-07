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07.06.2020 21:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии нашли пропавшего три дня назад шестилетнего ребенка

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

После трех дней поисков следователи и волонтеры обнаружили шестилетнего ребенка, пропавшего 5 июня в Салаватском районе, живым. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

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Произошло это в селе Урмантау Салаватского района. Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Родители сначала пытались найти его самостоятельно, а затем обратились в полицию. Они сообщили, что сын уже уходил из дома, но тогда его нашли в лесу односельчане. Региональное управление СК возбудило по факту исчезновения ребенка уголовное дело.

В поисках мальчика участвовали более 200 человек: следком, полиция, МЧС, Росгвардия, а также волонтеры и добровольцы из числа односельчан пропавшего ребенка. Использовалась специальная криминалистическая техника, предназначенная для поиска на земле, воде и в воздухе, в том числе: вертолет, беспилотные летательные аппараты, квадроциклы и водный транспорт.

Вечером 7 июня одна из поисковых групп нашла мальчика в лесу. Ребенка отвезли в Малоязовскую центральную районную больницу, чтобы обследовать и оказать медицинскую помощь. В следкоме уточнили, что преступных посягательств в отношении мальчика не совершено.

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