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07.06.2020 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Горящую нефтяную скважину в Иркутской области попытаются потушить с помощью артиллерии

Текст: Тимофей Борисов

Еще одно экологическое бедствие угрожает экологии Сибири. В Иркутской области продолжает гореть нефтяная скважина недалеко от поселка Верхнемарково. Там продолжает полыхать сильнейший факел с нефтяной и газовой смесью. Сегодня его попытаются загасить с помощью выстрела и военной артиллерии. Проблема заключается в том, чтобы доставить до месторождения пушку. До Иркутска примерно 1100 километров, а до ближайшего крупного города Усть-Кут примерно 400 километров по бездорожью.

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Тем не менее, военные минобороны, по нашей информации, успешно решили эту проблему.

Сама авария произошла еще вечером 30 мая на Аянском лицензионном участке. Во время замеров одной из скважин каким-то образом было повреждено оборудование и произошла разгерметизация соединительного шланга. Мощнейший выброс нефтегазовой смеси привел к сильному возгоранию, которое не удается потушить до сих пор. Тем не менее в пресс-службе компании-оператора все эти дни не только скрывали, но и опровергали сообщения о катастрофе, которые проникали в местные соцсети. Все это время с пожаром боролись местные ведомственные пожарные, без привлечения сил МЧС. Когда же стало понятно, что с мощнейшим горящим факелом справиться своими силами не удастся, в Иркутске было проведено заседании комиссии по ЧС. Сегодня на место происшествия выдвинулись сотрудники Ростехнадзора, прокуратуры и Росприроднадзора. Ведется проверка по факту происшествия.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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