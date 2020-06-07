Горящую нефтяную скважину в Иркутской области попытаются потушить с помощью артиллерии

Еще одно экологическое бедствие угрожает экологии Сибири. В Иркутской области продолжает гореть нефтяная скважина недалеко от поселка Верхнемарково. Там продолжает полыхать сильнейший факел с нефтяной и газовой смесью. Сегодня его попытаются загасить с помощью выстрела и военной артиллерии. Проблема заключается в том, чтобы доставить до месторождения пушку. До Иркутска примерно 1100 километров, а до ближайшего крупного города Усть-Кут примерно 400 километров по бездорожью.

Тем не менее, военные минобороны, по нашей информации, успешно решили эту проблему.

Сама авария произошла еще вечером 30 мая на Аянском лицензионном участке. Во время замеров одной из скважин каким-то образом было повреждено оборудование и произошла разгерметизация соединительного шланга. Мощнейший выброс нефтегазовой смеси привел к сильному возгоранию, которое не удается потушить до сих пор. Тем не менее в пресс-службе компании-оператора все эти дни не только скрывали, но и опровергали сообщения о катастрофе, которые проникали в местные соцсети. Все это время с пожаром боролись местные ведомственные пожарные, без привлечения сил МЧС. Когда же стало понятно, что с мощнейшим горящим факелом справиться своими силами не удастся, в Иркутске было проведено заседании комиссии по ЧС. Сегодня на место происшествия выдвинулись сотрудники Ростехнадзора, прокуратуры и Росприроднадзора. Ведется проверка по факту происшествия.