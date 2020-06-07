Как соцработники помогают людям во время пандемии

В пандемию потребность в соцработниках выросла, с введением всеобщей самоизоляции увеличилось число граждан, которые пользуются их услугами, чтобы оставаться дома. В основном это пожилые люди из группы риска. Им доставляют на дом продукты питания и товары первой необходимости, покупают лекарства, измеряют температуру. Всего в сфере соцобслуживания населения работают свыше 460 тысяч граждан, в помощи которых сегодня нуждаются более 9,5 млн россиян, сообщили в минтруде.

Около 190 тысяч соцработников оказывают поддержку постояльцам интернатов и домов престарелых, 150 тысяч - предоставляют социальные услуги на дому, еще 120 тысяч - работают в полустационарах и "мобильных бригадах", которые рассчитаны на оказание помощи жителям сельской местности и отдаленных районов.

В минтруде рассказали, что многие сотрудники стационарных учреждений соцзащиты перешли на вахтовый график работы и вынуждены проживать со своими подопечными, чтобы защитить их в период пандемии. Так, почти 500 сотрудников социальных учреждений в Костромской области встретят свой профессиональный праздник 8 июня - День социального работника - на вахте. Всего на новый режим работы в регионе перешли 9 домов-интернатов. Для безопасности своих подопечных в течение смены, а это 14 дней, весь персонал - соцработники, врачи, сиделки - не покидают рабочие места и ухаживают за проживающими. На их руках и круглосуточном попечении находятся почти две тысячи человек. "В учреждениях для социальных работников организовано проживание и питание. Общение с семьей, родными и близкими разрешено только по телефону. Благодаря ответственности сотрудников, своевременно принятым мерам, связанным с профилактикой и защитой, случаев инфицирования в стационарах не выявлено", - рассказали в департаменте соцзащиты региона.

В Новосибирске все городские социальные службы дежурят круглосуточно и без выходных. Каждый день 60-70 волонтеров выполняют до 100 заявок от пожилых горожан - приобретают и доставляют продукты питания, предметы первой необходимости, рецептурные медикаменты. "Учитывая, что в Новосибирске проживают более 224 тысяч пожилых людей, нагрузка на соцработников очень большая. Проведена работа с тремя тысячами граждан. Треть из них - это те, кто пользуется услугами сиделок. Также большое число граждан заявили, что им необходимо присутствие соцработника на дому", - пояснила начальник новосибирского департамента по социальной политике Ольга Незамаева.

В сфере соцобслуживания населения работает свыше 460 тысяч граждан, в их помощи нуждаются более 9,5 млн россиян

В Тульской области услуги соцработников получают около 16 тысяч человек. По просьбе своих подопечных они приобретают и доставляют им продукты, промтовары и лекарства, помогают готовить и убираться по дому. При необходимости соцработник может отнести и забрать вещи из химчистки, оплатить коммунальные услуги, написать письмо или оформить подписку на газеты или журналы. В Волгоградской области более двух тысяч соцработников обслуживают население на дому. Еще около четырех тысяч специалистов трудятся в переведенных на автономный режим работы учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан. Соцработники также задействованы в раздаче бесплатных продуктовых наборов, доставляют пожилым людям и инвалидам продукты питания и лекарства. В регионе 31 социальное учреждение (дома престарелых, геронтологические центры, психоневрологические интернаты, детские стационары). Сейчас их сотрудники фактически поселились на работе, вахта длится 30 дней без контактов с внешним миром.

От всего сердца

У социальных работников Москвы к 130 тысячам подопечных горожан пожилого возраста, которые были у них прежде, в самоизоляцию прибавилось более 1,85 млн горожан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Всего же соцпомощь, включая выплаты, в столице получает каждый третий горожанин или более четырех млн столичных жителей. В городе работают 176 организаций соцзащиты, где трудятся 40 тысяч человек. Каждый из 37 территориальных центров соцобслуживания (и еще 97 филиалов) всегда открыт для моквичей, которым нужна помощь. Справиться с трудностями в них помогают около семи тысяч соцработников. Сейчас к ним присоединились 2,5 тысячи социальных помощников - сотрудников системы соцзащиты и 1,5 тысячи социальных волонтеров. Вместе им удалось выполнить почти 400 тысяч заявок москвичей на самоизоляции.Соцработники кому-то помогают приготовить обед и ужин, убирают квартиру, могут помочь оплатить счет за коммуналку и решить множество других проблем. А еще они сопровождают нуждающихся в поликлиники и стационары, выписывают и доставляют на дом льготные лекарства из поликлиник. Часто становятся просто друзьями и близкими людьми. Сопереживать - их главное профессиональное качество. Городские и федеральные доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях режима повышенной готовности получают более 18,5 тысячи работников.