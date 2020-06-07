Губернатор Алтайского края сообщил о смягчении режима самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о первом этапе смягчения режима самоизоляции. С понедельника в регионе начнут открываться санатории.

- Санатории, имеющие медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг, с 8 июня начнут постепенное возвращение к привычному режиму работы, - сообщил Виктор Томенко в своем Instagram.

Медицинским организациям разрешили проводить плановые медицинские осмотры для получения справок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние оздоровительные лагеря. А для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов, отменили режим самоизоляции. Это означает, что в ближайшее время на Алтае начнется туристический сезон. Однако турбазы и частные гостиницы пока не откроются.

- До 22 июня на территории Алтайского края, в том числе в Белокурихе, приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, турбазах, пансионатах, кемпингах, сельских гостевых домах и других подобных объектах, - сообщает правительство Алтайского края.

На Алтае также откроются магазины, парикмахерские и салоны красоты, за исключением нестационарных объектов. Жителям региона разрешили заниматься спортом на открытом воздухе, но пока без использования уличных тренажеров и с соблюдением дистанции.

Власти напоминают, что жители и гости региона должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания - на Алтае продолжает действовать масочный режим.