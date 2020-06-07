Путешествие к пяти озерам: здесь поют на всех языках мира

Сегодня на сайте "РГ" открывается новый сюжет: "Отпуск-2020. Выбор есть!" Здесь мы будем рассказывать обо всем, что поможет вам выбрать, как и где провести свой отпуск, когда отменят ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Отпуск - на любой вкус и кошелек. Для семей с детьми и любителей пляжного отдыха, экскурсий, туристических походов, речных круизов. Для здоровья, романтического путешествия и острых ощущений. Будет много и неожиданных маршрутов. Один из них - представляем сегодня.

Знакомьтесь: Прииртышье

В Омской области гнездится самая северная в мире колония пеликанов. Здесь, в Большеречье, находится единственный в стране сельский зоопарк. И сохранившийся в первоначальном виде отрезок известного Московско-Сибирского тракта.

А еще - глухая сибирская деревенька Окунево, которая стала местом паломничества путешественников со всего мира.

Вообще, в Омской области внутренний рынок туризма только начинает развиваться. Но уже ежегодно в Сибирь приезжают более 20 тысяч иностранцев и 200 тысяч российских туристов. "У нас потрясающая природа, - говорит заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. - Разнообразие действительно впечатляет. На севере у нас глухая тайга, в центральной части лесостепь, на юге степь и соленые озера. Омск - это город с 300-летней историей, здесь бурная театральная жизнь, прекрасные музеи, выставки. Но природы у нас еще больше, чем истории".

О чудесной энергетике Окунево слагают легенды. А писатели и ученые всерьез называют Окунево "ковчегом", который спасет человечество в эпоху природных катаклизмов. Именно здесь находятся знаменитые пять озер, искупавшись в которых, по поверьям, можно приобрести вечную молодость. А еще исцелиться от многих болезней и раскрыть потенциальные способности.

В 1991 году новую жизнь в забытое всеми селение в четыре улицы принесла некая Расма Розитис. Ученица индийского гуру прибыла в Прииртышье с миссией - найти и возродить храм Ханумана - бога обезьян, затерянный где-то в сибирских просторах. По поверьям, магический кристалл именно этого храма должен спасти человечество от грядущего апокалипсиса. А на Омск выбор гуру пал потому, что название этого города оказалось созвучно священному слогу "Ом", якобы обладающему колоссальной энергетикой.

Впрочем, вслед за Расмой Окунево неожиданно заинтересовало и представителей других конфессий. Один за другим в деревню начали прибывать бабаджисты, староверы, кришнаиты, буддисты, ведорусы и православные. На старинном Татарском увале практически одновременно появились часовня, христианский крест, солнцеворот, жертвенник, волшебная сосна и прочая религиозная атрибутика. Сегодня это, наверное, единственное место в мире, где одновременно собираются представители всех конфессий.

С приходом "мировой славы" изменилась и жизнь коренных окуневцев. От грязной серой деревушки теперь не осталось и следа. Вместо полуразрушенных деревянных домов и покосившихся заборов - яркие разноцветные усадьбы с разрисованными воротами.

На окуневских завалинках вместо частушек поют песни на языках со всех уголков мира. И легенды здесь - на любой вкус. На огородах ищут клады. В лесах - охотятся за летающими тарелками, а в полях ставят палатки и шатры. На знаменитый июньский фестиваль "Солнцестояние" в Окунево приезжают тысячи туристов со всего света. В самый длинный день в году на живописном берегу реки Тара плетут венки, поют народные песни и жгут костры.

В этом, наверное, и заключается Окуневский феномен, разгадать который ученые так и не смогли. Здесь каждый ищет то, что хочет найти, и обязательно это находит. Верующие - тишину и покой, вдали от суетного мира. Уфологии - энергетические столбы. Археологи - древние могильники и курганы. Предприниматели - деньги. Туристы - потрясающую природу и массу впечатлений.

Впрочем, все-таки есть одна вещь, найти которую пока не могут ни те, ни другие. Потерянный кристалл, благодаря которому Сибирь спасет человечество. Может быть, вы его найдете?

Возьмите на заметку

Цена билета Омск-Окунево - 500 рублей.

Проживание в Окунево: в своей палатке - 150 рублей сутки за палатку, на гостевом дворе - от 400 до 2500 рублей в сутки с человека.

Русская баня - 1000 рублей за три часа.

Питание - преимущественно вегетарианское.

Пешеходная экскурсия на Шайтан-озеро - 500 рублей с человека.

Поход на Потаенное озеро с переправой через Тару - 700 рублей с человека.

Стоимость организованного тура из Омска на 3 дня и 2 ночи - от 9 тысяч рублей с человека.

Сувениры: иван-чай, мед, варенье из сосновых шишек.

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.