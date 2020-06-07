Путешествие к пяти озерам: здесь поют на всех языках мира

Отпуск - на любой вкус и кошелек. Для семей с детьми и любителей пляжного отдыха, экскурсий, туристических походов, речных круизов. Для здоровья, романтического путешествия и острых ощущений. Будет много и неожиданных маршрутов. Один из них - представляем сегодня.
Знакомьтесь: Прииртышье
В Омской области гнездится самая северная в мире колония пеликанов. Здесь, в Большеречье, находится единственный в стране сельский зоопарк. И сохранившийся в первоначальном виде отрезок известного Московско-Сибирского тракта.
А еще - глухая сибирская деревенька Окунево, которая стала местом паломничества путешественников со всего мира.
Вообще, в Омской области внутренний рынок туризма только начинает развиваться. Но уже ежегодно в Сибирь приезжают более 20 тысяч иностранцев и 200 тысяч российских туристов. "У нас потрясающая природа, - говорит заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. - Разнообразие действительно впечатляет. На севере у нас глухая тайга, в центральной части лесостепь, на юге степь и соленые озера. Омск - это город с 300-летней историей, здесь бурная театральная жизнь, прекрасные музеи, выставки. Но природы у нас еще больше, чем истории".
О чудесной энергетике Окунево слагают легенды. А писатели и ученые всерьез называют Окунево "ковчегом", который спасет человечество в эпоху природных катаклизмов. Именно здесь находятся знаменитые пять озер, искупавшись в которых, по поверьям, можно приобрести вечную молодость. А еще исцелиться от многих болезней и раскрыть потенциальные способности.
В 1991 году новую жизнь в забытое всеми селение в четыре улицы принесла некая Расма Розитис. Ученица индийского гуру прибыла в Прииртышье с миссией - найти и возродить храм Ханумана - бога обезьян, затерянный где-то в сибирских просторах. По поверьям, магический кристалл именно этого храма должен спасти человечество от грядущего апокалипсиса. А на Омск выбор гуру пал потому, что название этого города оказалось созвучно священному слогу "Ом", якобы обладающему колоссальной энергетикой.
Впрочем, вслед за Расмой Окунево неожиданно заинтересовало и представителей других конфессий. Один за другим в деревню начали прибывать бабаджисты, староверы, кришнаиты, буддисты, ведорусы и православные. На старинном Татарском увале практически одновременно появились часовня, христианский крест, солнцеворот, жертвенник, волшебная сосна и прочая религиозная атрибутика. Сегодня это, наверное, единственное место в мире, где одновременно собираются представители всех конфессий.
С приходом "мировой славы" изменилась и жизнь коренных окуневцев. От грязной серой деревушки теперь не осталось и следа. Вместо полуразрушенных деревянных домов и покосившихся заборов - яркие разноцветные усадьбы с разрисованными воротами.
На окуневских завалинках вместо частушек поют песни на языках со всех уголков мира. И легенды здесь - на любой вкус. На огородах ищут клады. В лесах - охотятся за летающими тарелками, а в полях ставят палатки и шатры. На знаменитый июньский фестиваль "Солнцестояние" в Окунево приезжают тысячи туристов со всего света. В самый длинный день в году на живописном берегу реки Тара плетут венки, поют народные песни и жгут костры.
В этом, наверное, и заключается Окуневский феномен, разгадать который ученые так и не смогли. Здесь каждый ищет то, что хочет найти, и обязательно это находит. Верующие - тишину и покой, вдали от суетного мира. Уфологии - энергетические столбы. Археологи - древние могильники и курганы. Предприниматели - деньги. Туристы - потрясающую природу и массу впечатлений.
Впрочем, все-таки есть одна вещь, найти которую пока не могут ни те, ни другие. Потерянный кристалл, благодаря которому Сибирь спасет человечество. Может быть, вы его найдете?
Цена билета Омск-Окунево - 500 рублей.
Проживание в Окунево: в своей палатке - 150 рублей сутки за палатку, на гостевом дворе - от 400 до 2500 рублей в сутки с человека.
Русская баня - 1000 рублей за три часа.
Питание - преимущественно вегетарианское.
Пешеходная экскурсия на Шайтан-озеро - 500 рублей с человека.
Поход на Потаенное озеро с переправой через Тару - 700 рублей с человека.
Стоимость организованного тура из Омска на 3 дня и 2 ночи - от 9 тысяч рублей с человека.
Сувениры: иван-чай, мед, варенье из сосновых шишек.
Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.