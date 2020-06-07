В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава

В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.

Несчастный случай на плацу записала экшн-камера, закрепленная на шлеме погибшего. На видеозаписи видно, как заместитель начальника подходит к работающему со шлангом коллеге. Тот оборачивается, шланг вырывается у него из рук и попадает прямо в спасателя.

- Пострадавший был доставлен в местную городскую больницу, - сообщил "РГ" представитель Центра медицины катастроф Кузбасса Антон Дожик. - Специалисты из Кемерова провели несколько выездных консультаций и прооперировали спасателя.

После операции он был доставлен автомобилем санавиации в областную клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского. Медики боролись за его жизнь несколько дней, однако спасти пожарного не смогли. В субботу утром он скончался.