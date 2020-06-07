Семья Поповых в очередной раз пострадала от ошибки судебных приставов - из-за долгов однофамильцев в разных регионах страны с обоих супругов одновременно списали деньги и заблокировали счета. А жаловаться некуда - отделения ФССП работают удаленно.

Новосибирец Александр Попов, о котором не раз писала "РГ", с незавидной регулярностью по ошибке попадает в списки должников: по распоряжению приставов блокируются его банковские карты, с них снимаются средства. Всему виной распространенная фамилия: на каждой улице по тезке живет, есть и те, с кем в точности совпадает дата рождения. Чтобы разблокировать счета, приходится идти на личный прием к приставам, но только не в этот раз: оказалось, что режим самоизоляции распространяется и на них.

На входе в Ленинское районное отделение службы судебных приставов Александра остановил охранник: "Приема не ведем, приставов нет на месте, пишите жалобу, я передам". Сколько времени потребуется на передачу и рассмотрение жалобы о неправомерном аресте счетов, строгий человек в камуфляже сказать не смог. Посоветовал лишь обратиться и через интернет-приемную: может, быстрее получится.

- Времени нет, нужно выплачивать ипотеку, очередной взнос 10 июня, а все счета, кроме зарплатной карты, заблокированы, - говорит Александр. - Еще и списали почти 2,5 тысячи рублей, это, конечно, мелочи, но очень неприятные. Я понимаю, что разберутся, деньги вернут и арест с карт снимут, но когда? И как все это объяснять банку? На эти вопросы никто ответить не может. У настоящего должника полностью совпадает ФИО, дата рождения, только живет он в другом районе города. Его долг по кредиту - 83 тысячи рублей. Кто знает, сколько снимут с моего счета, пока идет разбирательство.

Не успел Александр оправиться от шока, а уже на следующий день после блокировки его счетов, пятого июня, приставы списали деньги со счета его жены Татьяны. Это был долг за нарушение ее полной тезкой Правил дорожного движения. У самой Татьяны даже водительских прав никогда не было, а настоящая должница живет в Сыктывкаре. И это не первый и даже не второй раз, когда новосибирская чета с популярной фамилией платит долги за других людей.

Всему виной распространенная фамилия: на каждой улице по тезке живет, есть и те, с кем в точности совпадает дата рождения

- Такое повторяется с 2016 года. Как-то раз наложили арест на мой автомобиль прямо накануне сделки по его продаже, при этом о факте ареста имущества никто меня не уведомил, - вспоминает Александр Попов. - Ошибка всплыла уже при оформлении документов для продажи машины. Пришлось ехать к судебному приставу, стоять в очереди, разбираться. Там отменили арест, но пока мы с покупателем оформляли бумаги в ГИБДД, его наложили снова. Причем сделал это тот же самый пристав.

В итоге сделка сорвалась, покупатель не стал дожидаться окончания эпопеи, тем более что за вторым арестом последовал третий. Вот и банк может не согласиться дать отсрочку для платежа по ипотеке, к тому же на рассмотрение заявления остается день-два. Снятие ареста со счетов может затянуться - как убедился Александр Попов, служба судебных приставов работает удаленно, несмотря на то что на органы власти такой режим не распространяется.

Заполняя жалобу в интернет-приемной ведомства, Александр был уверен, что ее рассмотрят в течение суток - в этом его заверили по телефону. Однако в пресс-службе новосибирского областного управления ФССП отметили, что подобное заявление может обрабатываться до тридцати дней. И посоветовали снова явиться в отделение.

Проблема тезок существует годами. Данные о наличии счетов и имущества у должника судебные приставы в основном получают из двух источников: в налоговой службе и Пенсионном фонде. При этом паспортных данных человека у пристава нет. И одним кликом компьютерной мыши он отправляет в банк требование заблокировать счета совсем не того Иванова-Петрова-Сидорова, который оказался в "долговой яме", а его тезки.