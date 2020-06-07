Видео: В Красноярском крае из-за дождей рухнули два моста

Проливные дожди в Красноярском крае вызвали резкое повышение уровня воды в реках. Паводок повредил два моста в Партизанском районе на автодороге Партизанское-Мина.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, из-за паводка осложнилось транспортное сообщение с пятью селами. На поврежденных участках дороги дежурят посты. Движение по трассе закрыто, водителей отправляют в объезд через Манский район по автодороге Саяны - Выезжий Лог.

Непогода заблокировала движение и по трассе регионального значения "Саяны" в Курагинском районе Красноярского края - там в аварийное состояние пришел мост через реку Сейба. Бурный поток подмыл опоры, просели два пролета моста. Объезд организован по трассе Р-257, также можно добраться или на поезде.

Кроме того, ГУ МЧС по краю сообщает, что ночью река Мана подмыла насыпь железной дороги на 708 километре участка Абакан - Тайшет. Переезд закрыли, но движение поездов не прерывалось - их отправляют через станцию Ачинск.

Краевое управление МЧС подчеркивает, что 7 и 8 июня на реках Оя, Кебеж, Туба, Кан и их притоках ожидается резкий рост уровня воды - на 30-80 сантиметров. Местами он будет представлять опасность для окрестных населенных пунктов. От разлива уже пострадал поселок Колбинский, где проживают 500 человек - там затопило дома. Часть жителей разместили в сельсовете, остальные предпочли пережидать ЧС у друзей и родственников.

Тем временем в самом Красноярске дождевые воды затопили улицы города. Местные жители размещают в социальных сетях фотографии залитых дорог.