Военные из пушки сбили пламя горящей скважины

Еще одно экологическое ЧП угрожает экологии Сибири. В воскресенье в Иркутской области военные Минобороны из противотанковой пушки смогли сбить факел горевшей нефтяной скважины недалеко от поселка Верхнемарково. Это примерно в 400 километрах от города Усть-Кут. Переброшенный из Самарской области противотанковый расчет выстрелил со 180 метров по столбу выброса, а нефтяники установили оборудование для герметизации скважины.

Авария произошла еще вечером 30 мая на Аянском лицензионном участке. Во время замеров одной из скважин каким-то образом было повреждено оборудование и произошла разгерметизация соединительного шланга. Выброс привел к сильному возгоранию.

Тем не менее пресс-служба компании-оператора все эти дни не только скрывала, но опровергала сообщения о катастрофе, которые проникали в местные усть-кутские соцсети. Все это время с пожаром боролись местные пожарные самой нефтяной компании, без привлечения сил МЧС, но не смогли потушить.

Прокуратура начала проверку по факту сокрытия аварии от МЧС

Прокуратура начала проверку по факту сокрытия аварии от МЧС и властей области. По информации, которая есть у корреспондента "РГ", нефтяная компания вовремя оповестила Енисейское управление Ростехнадзора, как надзорный орган. Но дальше дело почему то пошло. Местные надзорщики не оповестили местных спасателей и другие органы власти. В результате почти 7 дней горящая скважина наносила ущерб экологии воздушного пространства. Разлива нефти там не было.