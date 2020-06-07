Военные из пушки сбили пламя горящей скважины

Авария произошла еще вечером 30 мая на Аянском лицензионном участке. Во время замеров одной из скважин каким-то образом было повреждено оборудование и произошла разгерметизация соединительного шланга. Выброс привел к сильному возгоранию.
Тем не менее пресс-служба компании-оператора все эти дни не только скрывала, но опровергала сообщения о катастрофе, которые проникали в местные усть-кутские соцсети. Все это время с пожаром боролись местные пожарные самой нефтяной компании, без привлечения сил МЧС, но не смогли потушить.
Прокуратура начала проверку по факту сокрытия аварии от МЧС и властей области. По информации, которая есть у корреспондента "РГ", нефтяная компания вовремя оповестила Енисейское управление Ростехнадзора, как надзорный орган. Но дальше дело почему то пошло. Местные надзорщики не оповестили местных спасателей и другие органы власти. В результате почти 7 дней горящая скважина наносила ущерб экологии воздушного пространства. Разлива нефти там не было.