Военные точным выстрелом потушили горящую скважину в Иркутской области

Спецоперация по тушению аварийной скважины в районе населенного пункта Новомарково Иркутской области завершилась успешно. Переброшенный противотанковый расчет из Самарской области точным выстрелом со 180 метров из пушки попал в горящий столб выброса и сбил пламя.

Немедленно, пока не произошло повторное возгорание, сотрудники нефтяной компании установили герметизирующее оборудование на потушенную скважину. Об этом сказано в сегодняшнем сообщении пресс-службы Центрального военного округа Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что решение о помощи в тушении аварийной скважины, принадлежащей Иркутской нефтяной компании, принял министр обороны РФ Сергей Шойгу по просьбе врио главы региона Игоря Кобзева.

Тем не менее инцидент еще не исчерпан. Вчера на место происшествия из Иркустка направились сотрудники областной прокуратуры, Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Все дело в том, что авария произошла еще 30 мая. И все это время сам факт ее скрывался от МЧС и властей области. Компания пыталась потушит возгорание своими силами. А тревожную информацию об аварии, просочившуюся в местные соцсети, пресс-служба компании решительно опровергала и агрессивно требовала убрать сообщения о ней, как не соответствующие действительности. Все эти несколько дней скважина круглосуточно бесконтрольно полыхала, выбрасывая в воздух отравляющие вещества. Экологам еще предстоит оценить масштаб ущерба.

Прокуратура же в свою очередь инициировала проверку по факту сокрытия от МЧС и властей произошедшей аварии.

Участок недр Аянский (Западный) расположен на севере Иркутской области на территории Усть-Кутского, Киренского и Катангского районов. Площадь участка составляет 162,7 кв. км (примерно треть площади Иркутска). ИНК является одним из крупных частных производителей углеводородного сырья в России. Участвует в геологическом изучении, разведке и разработке 48 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края.