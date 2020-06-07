Эрмитаж пригласил на дворцовые трапезы

Угоститься по-царски - самое время в период вынужденного пребывания дома, решили сотрудники Государственного Эрмитажа и запустили на своем сайте новый проект - "Дворцовые трапезы. От кухни до стола". Это совместная научно-просветительская программа музея и официальной гостиницы Эрмитажа.

Ирина Багдасарова расскажет об антураже и парадном убранстве императорских трапез во время дворцовых приемов. Фото: Ирина Багдасарова

В видеороликах проекта пойдет речь об истории и культуре российских дворцовых трапез, кулинарных предпочтениях императоров и членов их семейств, изысканных блюдах "высочайшего стола", а также о будничных обедах, ужинах и завтраках венценосных особ.

Ирина Багдасарова, старший научный сотрудник Эрмитажа, расскажет об антураже императорских трапез во время дворцовых приемов. Ее повествование иллюстрируют произведения из собрания Эрмитажа - это сервизы и украшения столов.

Для того чтобы представить застольные торжества более наглядно, видеолекции будут сопровождать изображения парадных обедов, запечатленные художниками в графике и акварелях, и, конечно же, меню с перечнем блюд, одни названия которых звучат для современного уха весьма необычно - чего стоят, например, хотя бы "пироги с голубями".

Названия блюд звучат для современного уха весьма необычно, например, "пироги с голубями"

К слову, за кулинарную часть программы отвечает Дмитрий Цветков, шеф-повар ресторана "Екатерина Великая" Официальной гостиницы Эрмитажа.