Минобороны начало восстанавливать разрушенный под Мурманском мост

Инженерные подразделения Минобороны прибыли в Мурманскую область для восстановления обрушившегося железнодорожного моста.

Сейчас на месте происшествия работают 70 военнослужащих. Военное ведомство доставило к месту обрушения самосвалы, бульдозеры и экскаваторы. Также к месту аварии прибыла новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля КАМАЗ, которую военные прозвали "пожиратель грунта". Ее мощная установка позволяет делать технологические отверстия на глубину до 6 метров даже в мерзлых и скальных грунтах. С помощью этого чуда техники военные подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и прокладки железнодорожного пути протяженностью около 6 км.

Всего в восстановлении железнодорожного сообщения будут задействованы свыше 100 военнослужащих и более 40 единиц специальной военной техники. Для того чтобы быстрее восстановить разрушенное железнодорожное полотно, военные будут вести работы круглосуточно в несколько смен.

Сейчас в Кольском районе введен режим чрезвычайной ситуации. РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Пока поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. Планируется, что поезда по восстановленной железной дороге отправятся через три недели.