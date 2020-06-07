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07.06.2020 23:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Помощь военных

Минобороны начало восстанавливать разрушенный под Мурманском мост
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Инженерные подразделения Минобороны прибыли в Мурманскую область для восстановления обрушившегося железнодорожного моста.

Сейчас на месте происшествия работают 70 военнослужащих. Военное ведомство доставило к месту обрушения самосвалы, бульдозеры и экскаваторы. Также к месту аварии прибыла новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля КАМАЗ, которую военные прозвали "пожиратель грунта". Ее мощная установка позволяет делать технологические отверстия на глубину до 6 метров даже в мерзлых и скальных грунтах. С помощью этого чуда техники военные подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и прокладки железнодорожного пути протяженностью около 6 км.

Движение поездов на мурманском направлении восстановят 23 июня

Всего в восстановлении железнодорожного сообщения будут задействованы свыше 100 военнослужащих и более 40 единиц специальной военной техники. Для того чтобы быстрее восстановить разрушенное железнодорожное полотно, военные будут вести работы круглосуточно в несколько смен.

Сейчас в Кольском районе введен режим чрезвычайной ситуации. РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Пока поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. Планируется, что поезда по восстановленной железной дороге отправятся через три недели.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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