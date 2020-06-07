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07.06.2020 19:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Новые назначения прошли в МВД РФ
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу нового заместителя министра - начальника Следственного департамента МВД Сергея Лебедева, а также трех руководителей региональных министерств и управлений.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, представление новых руководителей, которые были назначены указом президента РФ Владимира Путина, прошло в формате видео-конференцсвязи. Помимо Сергея Лебедева личному составу представили министра внутренних дел по Республике Коми полковника полиции Андрея Сицского, начальника Управления МВД России по Смоленской области полковника полиции Валерия Саржина и начальника Управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу полковника полиции Сергея Костенко.

Фото: Аркадий Колыбалов
Назначен новый заместитель руководителя главка МВД России по Москве

Колокольцев подчеркнул, что эти руководители имеют большой практический опыт.

В частности, Сергей Лебедев более 15 лет проработал на руководящих должностях и зарекомендовал себя настоящим профессионалом, умеющим принимать грамотные процессуальные и управленческие решения. Глава МВД поставил перед новым начальником следствия первоочередные задачи. В частности, повысить эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений, а также принимать исчерпывающие меры по возмещению причиненного ими вреда.

Министр подчеркнул, что дополнительные усилия должны быть сосредоточены на установлении лиц по нераскрытым преступлениям, и прежде всего совершенным с использованием IT-технологий.

От вновь назначенных руководителей территориальных органов Колокольцев потребовал принять дополнительные меры по повышению эффективности раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных организованными группами или преступными сообществами. Также среди важнейших направлений должна оставаться борьба с коррупцией и экономическими преступлениями.

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