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07.06.2020 19:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новый статус для флота

Новый военный округ появится в России
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
В России в 2021 году появится пятый военный округ. Этим статусом будет наделен Северный флот. Указ о новом военно-административном делении России подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно новому делению Северный флот будет охватывать Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, а также Ненецкий автономный округ. Ранее эти территории входили в состав Западного военного округа.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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По мнению экспертов, новый статус флота может говорить о том, что арктическое направление для Минобороны сейчас считается одним из приоритетных.

Наделение новыми полномочиями сделает Северный флот более самостоятельным, что позволит оперативнее решать задачи.

Флот также получит возможность административного и финансового управления. Зоной ответственности нового округа останутся Арктика и Северо-Западное стратегическое направление.

В состав нового командования передаются не только части флота, но и подразделения из состава Центрального и Восточного военных округов.

Речь об усилении Северного флота велась несколько лет. В частности, в Объединенную тактическую группу флота, которая еще с 2014 года начала обеспечивать военную безопасность России в Арктике, вошли группировки войск на российских арктических островах, а также на мысе Шмидта.

Эти подразделения оснащены современным вооружением и военной техникой, в том числе береговыми ракетными и зенитными ракетно-пушечными комплексами.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми СЗФО Мурманская область СЗФО Архангельская область СЗФО Ненецкий АО

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