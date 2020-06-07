Новый военный округ появится в России

Согласно новому делению Северный флот будет охватывать Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, а также Ненецкий автономный округ. Ранее эти территории входили в состав Западного военного округа.

По мнению экспертов, новый статус флота может говорить о том, что арктическое направление для Минобороны сейчас считается одним из приоритетных.

Наделение новыми полномочиями сделает Северный флот более самостоятельным, что позволит оперативнее решать задачи.

Флот также получит возможность административного и финансового управления. Зоной ответственности нового округа останутся Арктика и Северо-Западное стратегическое направление.

В состав нового командования передаются не только части флота, но и подразделения из состава Центрального и Восточного военных округов.

Речь об усилении Северного флота велась несколько лет. В частности, в Объединенную тактическую группу флота, которая еще с 2014 года начала обеспечивать военную безопасность России в Арктике, вошли группировки войск на российских арктических островах, а также на мысе Шмидта.

Эти подразделения оснащены современным вооружением и военной техникой, в том числе береговыми ракетными и зенитными ракетно-пушечными комплексами.