Три человека пострадали в ДТП с Ferrari в центре Петербурга

В Петербурге на перекрестке Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицей ДТП вдребезги разбился автомобиль Ferrari. Обошлось без жертв, но три человека попали в больницу, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, с элитной иномаркой столкнулся автомобиль Volkswagen Polo. Немецкая машина при левом повороте не предоставила преимущества Ferrari. Произошло столкновение.

Сильнее всего пострадал водитель Volkswagen Polo, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В салоне также находилась 32-летняя женщина, она отделалась ушибами.

Водитель элитной иномарки получил травмы средней степени тяжести.

Сами машины оказались разбиты, причем, сильнее всего пострадала продукция элитного итальянского автопрома. У Ferrari от удара даже вырвало мотор.

Видео с ДТП быстро распространилось по социальным сетям. Пользователи обращают внимание, что оба автомобиля двигались с чрезмерно высокой скоростью.