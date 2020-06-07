В парадной на севере Петербурга жестоко убили подростка

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства убийства 17-летнего юноши. Как сообщает Следственный комитет по Северной столице, нападение на молодого человека произошло ночью в парадной многоэтажки по Лыжному переулку.

Подростка жестоко избили и нанесли не меньше двух ударов ножом. Крики юноши слышали соседи. Они вызвали "скорую" и полицию. Врачи приехали быстро, начали реанимацию прямо в машине "скорой". Но усилия докторов оказались тщетными - подросток умер.

Нападавший задержан. Известно, что это 49-летний мужчина. На подростка он напал на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.