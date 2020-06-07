Крым и Севастополь до конца года получат 6,8 млрд рублей на дороги

В 2020 году Республика Крым и город Севастополь получат средства из федерального бюджета на приведение в порядок 166 километров дорог. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

- В Крыму и Севастополе при поддержке федерального бюджета в ближайшие два с половиной года будут реконструированы сотни километров дорог. Правила распределения средств, направляемых на эти цели, утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин, - сказано в сообщении.

Отмечается, что заняться развитием дорожной сети на полуострове поручил президент России Владимир Путин.

Средства будут выделяться в 2020-2022 годах.

В 2020 году из резервного фонда правительства РФ на дороги Крыма направят более 6,8 миллиарда рублей. На эту сумму будут отремонтированы не менее 166 километров автомобильных дорог регионального и муниципального значения.