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07.06.2020 20:45
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Скоро сборы

Национальные дружины потренируются на базе в Анапе
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Наконец-то появилась ясность с сезоном волейбольных сборных. Наши национальные команды проведут длительную июльскую учебно-тренировочную подготовку на базе "Волей Град" в Витязево под Анапой Краснодарского края.

Игроки двукратного (2018, 2019) и действующего победителя мировой Лиги наций из мужской сборной России под началом финского специалиста Туомаса Саммелвуо, который параллельно возглавляет питерский "Зенит", c 3 по 7 июля пройдут в столице углубленное медицинское обследование (УМО), а затем их ждет трехнедельная подготовка, то есть до 27 июля включительно, на широких просторах уютного и гостеприимного "Волей Града".

Волейболисты казанского "Зенита" приступили к командным тренировкам

Саммелвуо на УМО вызвал 25 спортсменов, однако на сбор под Анапу отправятся только 18 человек, из которых чуть позже в рабочем процессе останутся 14 волейболистов.

Вот кто начнет тренировки с 7 июля: связующие - Бутько ("Зенит-Казань"), Кобзарь ("Кузбасс", Кемерово), Д. Ковалев ("Зенит", Санкт-Петербург); диагональные нападающие - Михайлов ("Зенит-Казань"), Полетаев ("Кузбасс" - "Зенит" СПб); центральные блокирующие - Вольвич, Кононов (оба - "Зенит-Казань"), Филиппов, И. Яковлев (оба - "Зенит" СПб), Куркаев ("Локомотив", Новосибирск); доигровщики - Богдан, Д. Волков, Клюка (все - "Факел", Новый Уренгой), Савин ("Локомотив" Нс), Семышев ("Белогорье", Белгород), Сурмачевский ("Зенит-Казань"); либеро - В. Голубев ("Зенит-Казань"), Мелкозеров (АСК, Нижний Новгород - "Зенит" СПб).

Пройдут обследование, но в Краснодарский край не полетят Абаев ("Локомотив" Нс), Фед. Воронков ("Зенит-Казань"), Гранкин ("Берлин", Германия), Жигалов ("Динамо", Москва - "Факел"), Подлесных ("Кузбасс" - "Динамо" М), либеро Андреев ("Зенит" СПб) и Е. Баранов ("Динамо" М).

Для игроков, чьи переходы из клуба в клуб стали уже свершившимся фактом, в скобках указаны по две команды российской Суперлиги.

Карполь признан лучшим тренером женской волейбольной Суперлиги

В расширенном составе из 25 фамилий - три олимпийских чемпиона Лондона-2012. Это решивший продолжать карьеру в Германии на второй сезон Сергей Гранкин, его коллега по амплуа Александр Бутько и тот, кого они уже много лет снабжают точными передачами под атакующие удары - Максим Михайлов. Еще один обладатель самого ценного в карьере профессионального спортсмена "золота" 218-сантиметровый гигант Дмитрий Мусэрский в списке не присутствует, однако он, безусловно, остается в боевой обойме национальной сборной. Волейболист, одинаково успешно действующий на позициях блокирующего и диагонального, уже на третий год остается в японском клубе "Сантори Санбердз" (Осака). Пока нет смысла выдергивать культового игрока из Страны восходящего солнца.

Дмитрий Мусэрский на сбор не вызван, но он остается в боевой обойме нашей команды

Действительно, Лига наций-2020 отменена, летние Олимпийские игры в японском Токио перенесены на 2021 год, никакие другие официальные соревнования для сборных на эти лето и осень не запланированы. В целом, основной смысл июльской подготовки заключается в том, чтобы разбросанные по разным клубным командам игроки не забыли друг друга, попробовали новые комбинации, почувствовали необходимый тонус.

Женская сборная, напомним, в прошлом сезоне после аварийной замены главного тренера Вадима Панкова на итальянца Серджио Бузато из аутсайдера Лиги наций (14-е место) волшебно превратилась в бронзового призера Кубка мира. Команда в "Волей Граде" будет усиленно работать еще дольше, чем мужчины - четыре недели, то есть с 3 по 31 июля.

Спорт Волейбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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