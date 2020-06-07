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07.06.2020 19:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Море Черное, песок и пляж

На Кубани открылись первые пляжи
Текст: Ирина Белова ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
В минувшие выходные на курортах Черного и Азовского морей Краснодарского края открылись первые в стране пляжи. 22 сочинских пляжа, выполнивших строгие требования Роспотребнадзора, уже приняли отдыхающих. Корреспондент "РГ" наблюдала, как это происходило.
Минувший воскресный день выдал-ся очень жарким, и народ повалил к морю целыми семьями... Фото: Владимир Аносов/РГ Минувший воскресный день выдал-ся очень жарким, и народ повалил к морю целыми семьями... Фото: Владимир Аносов/РГ
Минувший воскресный день выдал-ся очень жарким, и народ повалил к морю целыми семьями... Фото: Владимир Аносов/РГ

Этому предшествовала бурная дискуссия, развернувшаяся на заседании регионального оперштаба. Сначала было принято решение разрешить посещение всех парков, скверов и набережных. Когда же мэр Сочи Алексей Копайгородский также предложил открыть и пляжи, главный санитарный врач региона выступила против такого шага, ссылаясь на пока еще сложную эпидобстановку. Правда, когда мэра поддержали главы Анапы и Геленджика, было решено, что имеющие лицензии пляжи получат возможность работать, если выполнят все предписания Роспотребнадзора. И буквально за сутки десятки кубанских морских пляжей сумели добиться разрешения на открытие.

Буквально за сутки десятки кубанских морских пляжей сумели добиться разрешения на открытие

...На пляжной территории сочинского отеля "Жемчужина" в субботу было малолюдно. Что вполне объяснимо - в самой гостинице отдыхающих всего около 50 человек. При входе стоит аншлаг с информацией о социальной дистанции и просьбой не перемещать шезлонги.

- Главное требование Роспотребнадзора - чтобы лежаки были расставлены на расстоянии не менее 1,5-2 метров, а также дезинфекция искусственных поверхностей каждые два часа и обработка шезлонгов после каждого посетителя, - рассказал "РГ" начальник пляжа Артур Малиновский.

По словам дежурившего спасателя, первый отдыхающий пришел уже около семи часов утра.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Морская вода пока прогрелась до 19 градусов. Для местных еще холодно, для приезжих - самое то!

- Вода просто супер, очень освежает! - признаются Вячеслав и Светлана, семейная пара из Москвы. - И чистая, лишь местами медузы плавают.

А в воскресенье загорающими было буквально забито большинство сочинских пляжей. И это неудивительно, ведь на улице - плюс 33!

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