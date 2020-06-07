В минувшие выходные на курортах Черного и Азовского морей Краснодарского края открылись первые в стране пляжи. 22 сочинских пляжа, выполнивших строгие требования Роспотребнадзора, уже приняли отдыхающих. Корреспондент "РГ" наблюдала, как это происходило.

Минувший воскресный день выдал-ся очень жарким, и народ повалил к морю целыми семьями... Фото: Владимир Аносов/РГ

Этому предшествовала бурная дискуссия, развернувшаяся на заседании регионального оперштаба. Сначала было принято решение разрешить посещение всех парков, скверов и набережных. Когда же мэр Сочи Алексей Копайгородский также предложил открыть и пляжи, главный санитарный врач региона выступила против такого шага, ссылаясь на пока еще сложную эпидобстановку. Правда, когда мэра поддержали главы Анапы и Геленджика, было решено, что имеющие лицензии пляжи получат возможность работать, если выполнят все предписания Роспотребнадзора. И буквально за сутки десятки кубанских морских пляжей сумели добиться разрешения на открытие.

Буквально за сутки десятки кубанских морских пляжей сумели добиться разрешения на открытие

...На пляжной территории сочинского отеля "Жемчужина" в субботу было малолюдно. Что вполне объяснимо - в самой гостинице отдыхающих всего около 50 человек. При входе стоит аншлаг с информацией о социальной дистанции и просьбой не перемещать шезлонги.

- Главное требование Роспотребнадзора - чтобы лежаки были расставлены на расстоянии не менее 1,5-2 метров, а также дезинфекция искусственных поверхностей каждые два часа и обработка шезлонгов после каждого посетителя, - рассказал "РГ" начальник пляжа Артур Малиновский.

По словам дежурившего спасателя, первый отдыхающий пришел уже около семи часов утра.

Морская вода пока прогрелась до 19 градусов. Для местных еще холодно, для приезжих - самое то!

- Вода просто супер, очень освежает! - признаются Вячеслав и Светлана, семейная пара из Москвы. - И чистая, лишь местами медузы плавают.

А в воскресенье загорающими было буквально забито большинство сочинских пляжей. И это неудивительно, ведь на улице - плюс 33!