Как поликлиники в регионах становятся "бережливыми"

Более 70 процентов взрослых поликлиник, а также все детские, перейдут на новую модель работы. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" медицинские учреждения внедряют принципы "бережливости", которые сокращают очереди в регистратуру и на прием к врачу, а персонал при этом делает меньше бумажной работы. Корреспонденты "РГ" выяснили, как в регионах развивается проект "Бережливые поликлиники", насколько они станут удобными и комфортными для пациентов.

Луч в "Солнечном"

Первые прививки маленьким пациентам поставили в долгожданной новой детской поликлинике, отрывшейся в молодом микрорайоне Екатеринбурга "Солнечный". Шаговая доступность - один из главных плюсов. Уже сейчас к медучреждению приписано почти две тысячи ребятишек, а в перспективе она сможет обслуживать до 4,5 тысячи детей. Расположена на первом этаже нового жилого дома, площадь просторная - более 300 квадратных метров, а структура расписана уже в проекте. То есть ничего переделывать не пришлось.

Предусмотрено два отдельных входа. Дублирующий - для неотложной помощи и ребятишек с температурой, что очень важно в нынешней эпидемиологической обстановке. Сегодняшние реалии сказались и на процессе открытия: никаких официальных торжеств, сразу - борьба за здоровье. "Как только ограничения снимут, здесь будут работать педиатры, пункт приема анализов, кабинет неотложной помощи и узкие специалисты. Причем время ожидания к врачу составит минуты две. Все компьютеризировано, амбулаторные карты ведутся в электронном виде", - пояснил главный врач детской городской больницы № 8 Дмитрий Праздничков.

За нынешний год это уже второй запущенный проект детской "бережливой поликлиники" в Свердловской области. В 2020 году новые стандарты внедряют еще 79 медицинских организаций. А к концу года "бережливыми" станут все детские поликлиники.

Быстро и удобно

В Туле после ремонта открылась "бережливая поликлиника". По нацпроекту "Здравоохранение" в здании поликлиники № 3 Детской городской клинической больницы Тулы проведен капитальный ремонт, поставили новое оборудование. Появилось даже отделение водолечения с бассейном.

В обновленной поликлинике нет привычной регистратуры: вместо нее "стойка информации". Теперь больные дети никак не пересекаются с теми, кому надо, например, получить справку. Родители довольны: нет опасений, что ребенок что-нибудь "подхватит" в очереди. Да и очередей к врачам нет - прием по предварительной записи. "Все стало очень удобно и комфортно. Я всегда записываюсь к врачу через Госуслуги. Проблем с записью нет, все специалисты доступны", - поделилась тулячка Инна Пономарева.

Пациенты меньше сидят в очередях в ожидании приема у врача, а персонал делает меньше бумажной работы

Довольны и врачи. "Без информационной системы теперь никуда, - улыбается педиатр Ангелина Кирьянова. - Я со своего рабочего места записываю пациентов на исследования, консультации. Есть возможность записи в другой филиал больницы и в областные учреждения. Все направления формируются автоматически, ничего от руки писать не надо. Могу посмотреть выписки из стационара или консультации в других больницах. Рецепты тоже здесь выписываем. Быстро, удобно".

Поликлиника обслуживает более 14 тысяч маленьких туляков, 20 детсадов и 12 школ. Она построена 30 лет назад, капитальный ремонт в ней был проведен впервые.

Навигация с игрушками

Девятнадцать медицинских учреждений Приморья в 2019 году стали "бережливыми". В нынешнем году к проекту присоединятся еще 24 поликлиники, в том числе детские.

Только что ремонт начался в детской поликлинике краевой клинической больницы № 2. Здесь не просто покрасят стены, а будет осуществлен ряд современных планировочных решений. "Будет открытая регистратура, отдельный кабинет неотложной помощи с выделенными зонами. Появятся уютные холлы для ожидания, сделаем комнату для кормления детей", - говорит главный врач поликлиники Инна Зеленкова.

К медучреждению приписаны восемь тысяч ребятишек. Пока идет ремонт, администрация поликлиники уже заказала яркую навигацию, чтобы мамам с малышами было понятно, в каком направлении двигаться к кабинетам, и новую мебель, в том числе и для игровой зоны, в которой дети смогут находиться в ожидании приема врача.

Нацпроектом "Здравоохранение" предусмотрено, что доля детских "бережливых поликлиник" к концу 2020 года в Приморье составит 95 процентов. Там появятся крытые колясочные, игровые комнаты, открытые регистратуры с инфоматом, электронные табло с расписанием приема врачей и многое другое. Поликлиники пополнятся и новым медицинским оборудованием.

- Мы продолжаем масштабную работу, к которой приступили в прошлом году. После оснащения поликлинического звена дополнительным оборудованием начнем заниматься в том числе и стационарами. Это не только оснащение техникой, но и ремонты, приобретение немедицинского оборудования для комфортного пребывания пациентов. Как показали встречи с жителями, для людей здравоохранение является важнейшим аспектом жизни, - сказал глава Приморья Олег Кожемяко.