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07.06.2020 15:54
Рубрика: Общество

Роскосмос запатентовал "сачок" для ловли космического мусора

Текст: Наталия Ячменникова

"Роскосмос" получил патент на "сачок" для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора. Соответствующее описание к патенту опубликовано в бюллетене Роспатента.

"Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для очистки околоземного космического пространства от относительно крупного по размеру космического мусора, такого как прекратившие активное существование космические аппараты, разгонные блоки, последние ступени ракет", - говорится в описании.

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Само устройство описано как крупноячеистая сеть в форме конуса, основание которой закреплено раздвижной рамкой и имеет двигатели для маневрирования, а вершина конуса тросом присоединена к космическому аппарату. Когда "сачок" покрывает космический мусор со всех сторон, рамка сжимается, и объект оказывается в "мешке".

"Далее осуществляют буксировку объекта космического мусора, либо с целью торможения и входа в плотные слои атмосферы, либо разгоняя объект космического мусора с целью перевода его на орбиту захоронения", - говорится в документе.

Отмечается, что спутник с "сачком" может удалять мусор автоматически, то есть без участия наземных служб.

В сентябре 2018 года британский спутник RemoveDEBRIS, созданный подразделением Surrey Satellite Technology Limited европейской компании Airbus и запущенный с борта МКС в июне того же года, успешно испытал на околоземной орбите технологию удаления космического мусора с помощью сети. В феврале 2019 года он также успешно отработал технологию захвата "гарпуном" имитатора космического мусора, сообщает РИА Новости.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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