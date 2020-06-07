Роскосмос запатентовал "сачок" для ловли космического мусора

"Роскосмос" получил патент на "сачок" для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора. Соответствующее описание к патенту опубликовано в бюллетене Роспатента.

"Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для очистки околоземного космического пространства от относительно крупного по размеру космического мусора, такого как прекратившие активное существование космические аппараты, разгонные блоки, последние ступени ракет", - говорится в описании.

Само устройство описано как крупноячеистая сеть в форме конуса, основание которой закреплено раздвижной рамкой и имеет двигатели для маневрирования, а вершина конуса тросом присоединена к космическому аппарату. Когда "сачок" покрывает космический мусор со всех сторон, рамка сжимается, и объект оказывается в "мешке".

"Далее осуществляют буксировку объекта космического мусора, либо с целью торможения и входа в плотные слои атмосферы, либо разгоняя объект космического мусора с целью перевода его на орбиту захоронения", - говорится в документе.

Отмечается, что спутник с "сачком" может удалять мусор автоматически, то есть без участия наземных служб.

В сентябре 2018 года британский спутник RemoveDEBRIS, созданный подразделением Surrey Satellite Technology Limited европейской компании Airbus и запущенный с борта МКС в июне того же года, успешно испытал на околоземной орбите технологию удаления космического мусора с помощью сети. В феврале 2019 года он также успешно отработал технологию захвата "гарпуном" имитатора космического мусора, сообщает РИА Новости.