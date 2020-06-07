Россия вошла в число стран с самыми безопасными продуктами

Новости

МИД опубликует подборку цитат о том, как США "учили весь мир демократии" 00:16
Косачев назвал "хорошим жестом" предложенную США помощь 06.06.2020
МИД поблагодарил США за второй жест доброй воли 06.06.2020
В Нидерландах фермеры начали массовое уничтожение норок 06.06.2020
На перенесенные культурные мероприятия смогут выдавать ваучеры 06.06.2020
На матчах бундеслиги применили звуковой эффект присутствия зрителей 06.06.2020
В Ингушетии в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть рабочих 06.06.2020
В Пермском крае нашли заблудившегося в тайге мальчика 06.06.2020
В КБР при пожаре в частном доме погибли двое детей 06.06.2020
В Калининградской области откроются спортцентры, дома отдыха и пляжи 06.06.2020
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом 06.06.2020
Умерла вдова космонавта Павла Беляева 06.06.2020
Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел 06.06.2020
В Вашингтоне пройдет крупнейшая демонстрация в память о Джордже Флойде 06.06.2020
Более 40 человек задержали в ходе протестов в Нью-Йорке 06.06.2020
За какие нарушения могут отправить машину на штрафстоянку 06.06.2020
Посол России назвал чушью утверждения о помощи провокаторам в США 06.06.2020
Доктор Мясников назвал еще одну причину заражения коронавирусом 06.06.2020
Утвержден список призеров Всероссийской олимпиады школьников 06.06.2020
Татарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах 06.06.2020
На Кубе выявили более 20 случаев коронавируса на корабле из Мексики 06.06.2020
Теория: как Росомаха будет введен в киновселенную Marvel 06.06.2020
Александр Новак: Нефтяной рынок по-прежнему нуждается в поддержке 06.06.2020
Путин поправил главу Бурятии насчет выделенных на библиотеку средств 06.06.2020
Глава МИД Кубы осудил принятие США "закона Цезаря" против Сирии 06.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
07.06.2020 00:03
Рубрика: Экономика

Россия вошла в число стран с самыми безопасными продуктами

Текст: Алена Узбекова
Россия - в числе стран, где обеспечивается хорошая система проверки безопасности сырья и готовых продуктов питания, отметил в разговоре с "РГ" председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Он напомнил, что 7 июня - это Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Отмечать этот день начали с 2019 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН, которая решила таким способом привлечь внимание мировой общественности к этой теме, отметил Петр Шелищ.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Генпрокуратура выявила массовые нарушения в организации школьного питания

"По оценкам ООН, небезопасные продукты питания ежегодно вызывают порядка 600 миллионов случаев заболеваний и несут угрозу здоровью человека и экономике. Больше других страдают женщины и дети, мигранты и население стран, в которых происходят вооруженные конфликты. При этом даже в развитых и развивающихся странах жертвами пищевых инфекций и болезней пищевого происхождения каждый год становятся примерно три миллиона человек - свыше 5 процентов всех умерших за год", - сообщил Петр Шелищ.

Если бы в России, население которой составляет 1,9 процента (примерно 1/40) численности населения планеты, по этой причине тоже умирали бы 5 процентов, то погибших от небезопасных продуктов питания оказалось примерно 90 тысяч человек, поделились расчетами с "РГ" в Союзе потребителей России. Однако, по данным Росстата, пищевые отравления в 2018 году (более свежих данных пока нет - прим.ред.) стали причиной смерти лишь 262 человек - почти в 350 раз меньше, сообщил Петр Шелищ. "Достоверность этих данных о смертности подтверждается судебной статистикой: в 2018 году по части 2 статьи 238 УК РФ за выпуск или продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при отягчающих обстоятельствах, среди которых смерть одного человека, были осуждены 990 человек, а по части 3 этой статьи, устанавливающей ответственность в случае смерти двух или более лиц был осужден 31 человек. И это по всем опасным товарам и услугам, а не только по продуктам питания. Так что этим данным можно доверять, а значит и гордиться весьма высоким уровнем безопасности пищевой продукции в России", - констатировал эксперт.

Председатель Союза потребителей России также отметил, что случаев, связанных с пищевыми отравлениями, было бы еще меньше при правильном пищевом поведении потребителей. "Порой мы сами себе создаем проблемы. Продукт испортился, а мы его пытаемся спасти, отрезать испортившуюся часть, дополнительно обработать", - сказал Петр Шелищ.

Фото: iStock
В Омске семерых учениц госпитализировали со школьного праздника

Эксперт добавил, что в стране пока, к сожалению, сохраняется относительно высокая доля фальсификата по некоторым категориям готовых продуктов. Безопасность и качество пищи - это разные понятия, уточнил он. "Понятно, что многие производители сознательно экономят на качестве и весе продуктов, стремясь таким образом снизить их себестоимость. Но в таком случае, необходимо снижать и конечную розничную цену для потребителей, а также честно рассказывать, из чего сделан продукт", - отметил эксперт.

Также, по мнению председателя Союза потребителей России, для обеспечения безопасности продуктов в общепите, можно брать на вооружение зарубежный опыт. "Вот проверили известную сеть, продающую суши, оказалось, что роллы были с сальмонеллой. Это произошло из-за антисанитарных условий изготовления и хранения продукта. Мне нравится система, которая действует в Нью-Йорке. На входе почти в каждое заведение общепита можно увидеть информацию о его санитарной категории, которую присваивает санитарный департамент города. Категорий четыре - А, В, С, D. Где А - самая высокая, а D - самая низкая. Посетители видят это и голосуют за заведение своими деньгами. И это работает лучше, чем любой надзор", - рассказал Петр Шелищ.

Экономика Товары и цены Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Президент призвал спокойно и быстро выходить из режима ограничений
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Нарышкин назвал высылку дипломатов из Чехии гнусной провокацией
Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий"
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии