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07.06.2020 22:32
Рубрика: Экономика

Тур поставлен на паузу

Россияне присматриваются к поездкам за рубеж
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Пока зарубежные направления закрыты, российские туроператоры не формируют и не продают заграничные туры, но принимают предварительные заявки от туристов, рассказали "РГ" представители туротрасли.

Ростуризм 19 марта 2020 года выдал рекомендации воздержаться от зарубежных поездок в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Эти рекомендации актуальны по сей день.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Потому сейчас есть только предварительное бронирование туров на дальние даты, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. "Такое бронирование проводится без оплаты или с символической оплатой, например, в одну тысячу рублей или 3% от стоимости тура. Если в итоге границы будут открыты и авиасообщение будет возобновлено, пройдет добронирование, и турист внесет оплату", - пояснил он. В ином случае тур перебронируют на более поздний срок.

В основном сейчас туристам выдают сертификаты взамен несостоявшихся туров, добавляет президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Около 60-70% туристов соглашаются получить сертификаты, так как это более цивилизованный выход из сложившейся ситуации, говорит он

Тем не менее, поехать в зарубежный тур, например в Турцию, можно и сейчас, но только с медицинской целью. Так же основанием для выезда за рубеж может быть иностранное гражданство или вид на жительство, уточняет Горин. "Путешествие с иными целями пока организовать невозможно", - говорит он. Выехать из России транзитом, например через Беларусь, также не получится. К тому же в другой стране может ждать неприятный сюрприз. В той же Турции все приезжающие должны обязательно пройти 14-дневный карантин. Эксперты советуют дождаться официального открытия границ.

По предварительным оценкам, зарубежные туры могут появиться в конце третьего квартала

"Пока, по предварительными прогнозам, зарубежные туры могут появиться в конце третьего квартала 2020 года, но точные сроки не определены", - сказал Горин.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Евгений Гайва
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