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07.06.2020 16:25
Рубрика: Экономика

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

С середины июля могут возобновиться полеты за рубеж. Такую возможность изучают крупные российские авиаперевозчики, сообщил информированный источник агентству "Интерфакс".

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"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.

Первыми могут возобновиться полеты в страны ЕврАзЭС и СНГ. По мере открытия границ с другими странами будет возобновляться авиасообщение и с ними.

Напомним, что международные авиаперевозки были остановлены Россией в конце марта из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Остались только чартеры для возвращения российских граждан. В Минтрансе надеются на возобновление международных перевозок с июля.

Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. Но в самом ведомстве эту информацию пока не подтвердили.

Ранее в Роспотребнадзоре "РГ" сообщили, что совместно с Росавиацией обновлены рекомендации для воздушных перевозок. При этом позиция Росавиации следующая: "Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что риск передачи вируса на борту воздушного судна невелик даже без специальных мер.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
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По оценке экспертов, причины низкой вероятности передачи вируса в полете связаны с тем, что на борту воздушного судна сочетаются несколько факторов, препятствующих непосредственному распространению вирусной инфекции. В первую очередь, это обусловлено компоновкой воздушного судна: пассажирские кресла располагаются в одном направлении (не лицом к лицу). Кроме этого физические барьеры между пассажирами обеспечиваются спинками сидений, и пассажиры, как правило, остаются на своем месте после рассадки в течение всего полета (за исключением случаев посещения санитарно-гигиенического блока).

Другой ключевой фактор обеспечения защиты заключается в особенностях направления и характеристике воздушного потока в самолете. Так, в отличие от общественных зданий и офисов, распределение воздушного потока на борту воздушного судна происходит от потолка до пола, скорость потока гораздо выше и воздух постоянно обновляется (происходит непрерывные забор и выброс воздуха извне). Загрязнение подаваемого воздуха надежно предотвращается благодаря наличию фильтров НЕРА, которые устанавливаются на всех современных воздушных судах и надежно предотвращают любое загрязнение воздуха, в том числе патогенными микроорганизмами".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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