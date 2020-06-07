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7 июня 2020 г.

Указ губернатора Сахалинской области от 5 июня 2020 года № 58 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, от 22.05.2020 № 53, от 25.05.2020 № 54, следующие изменения:

1.1. Первый абзац подпункта

3.2 изложить в следующей редакции: "3.2. На период с 26 мая по 15 июня 2020 года порядок работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Разрешить функционирование указанных объектов с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра или установкой между столами перегородок, рассадкой за столом не более 2 человек, за исключением семей с детьми, режимом работы с 07 часов до 21 часа. Запретить проведение мероприятий в следующих формах обслуживания: банкеты, фуршеты, шведские столы.".

1.2. Подпункт 7.6 изложить в следующей редакции:

"7.6. в целях организации и подготовки условий для изоляции граждан во исполнение предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в срок не менее чем за 7 дней до прибытия работников на территорию Сахалинской области уведомлять в письменном виде агентство по труду и занятости населения Сахалинской области (через Центры занятости населения Сахалинской области на территории соответствующих муниципальных образований) о прибывающих работниках (дата и номер рейса, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер мобильного телефона работника в федеральном формате), сведениях о работе (наименование работодателя, ИНН, КПП, присвоенный налоговым органом Сахалинской области, место работы на территории Сахалинской области с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения, телефон работодателя, номер (при наличии) и дата заключения трудового договора), способе изоляции работников на 14-дневный период после прибытия на территорию Сахалинской области (в месте, организованном работодателем, согласованном с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области, с указанием адреса или в пункте временного размещения обсервационного типа) по форме, размещенной на официальном сайте агентства по труду и занятости населения Сахалинской области tzn.sakhalin.gov.ru;".

1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.4 следующего содержания:

"8.4. имеющим регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Сахалинской области или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности (подтверждается представлением свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимость или выписки из ЕГРН), при въезде на территорию Сахалинской области иметь сведения о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследований на C0VID-19.".

1.4. Пункт 25 исключить.

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опублико­ вания, за исключением подпункта 1.2 настоящего указа, вступающего в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко



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