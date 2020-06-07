Готовится обращение в министерство юстиции с предложением повысить санкции за ложный вызов экстренных служб в период повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций. Весна и самоизоляция обострили у многих граждан неправильные желания - звонить не по делу. И с этим, как полагают члены Ассоциации юристов России, надо что-то делать.

Ночь. Общежитие. Качканар. Подвыпивший мужчина решительно берет телефон и набирает "03": "Кошмар: у моей девушки коронавирус!". Медики приехали быстро. Девушка есть, вируса нет. Даже насморк отсутствует. Просто мужчине захотелось пошутить.

Естественно, вслед за "скорой" приехала полиция. 37-летний шутник объяснил правоохранителям, что решил проверить, насколько качественно работают ночью экстренные службы в родном городе.

В каком-то смысле проверка прошла успешно: в Качканаре, это город в Свердловской области, приезжают быстро, разбираются профессионально. Полиция поставила мужчине точный диагноз: "телефонный хулиган". Был составлен протокол, материалы направлены в суд.

Увы, глупые шутки про коронавирус минувшей весной вошли в топ глупых шуток.

На региональных сайтах правоохранительных органов в массовом порядке стали появляться предупреждения об ответственности за ложный вызов экстренных служб: "скорой", пожарных, полиции и т.п. И это не случайное совпадение.

В судах же растет число дел на граждан, потревоживших медиков глупыми звонками. Например, суд в Ханты-Мансийском автономном округе оштрафовал на 1,2 тысячи рублей 56-летнего шутника.

Правда, в этот раз гражданин не звонил сам, он просто решил разыграть банкиров. 1 апреля пришел в офис одного из банков в Сургуте и заявил, что болен коронавирусом. Отделение тут же закрыли на дезинфекцию и вызвали медиков. Смешно? Ни капли.

Гражданин пришел в банк и заявил, что болен коронавирусом. Первоапрельская шутка не удалась: офис закрыли на дезинфекцию, шутника оштрафовали

Для такого рода горе-юмористов в КоАП предусмотрена статья "Заведомо ложный вызов специализированных служб". Штраф по ней составляет от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Стараниями телефонных хулиганов она входит в число активно применяемых. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за ложный вызов специализированных служб наказали 32,4 тысячи человек.

Свежей статистики пока нет, но многие практики отмечают: рост подобных дел замечен невооруженным глазом.

Именно поэтому экстренные службы и правоохранительные органы стали в эти дни особо акцентировать внимание на неуместности хулиганских звонков.

"Ложный вызов может стоить кому-то жизни, - напомнили недавно в Главном управлении МЧС России по Волгоградской области. - Цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. В первую очередь за каждым вызовом сотрудников пожарной охраны стоит возможность спасения человеческих жизней или имущества".

Большое число заведомо ложных вызовов связано с легкомысленным поведением граждан, отмечают в спасательном ведомстве. Специализированные службы обязаны реагировать на каждый сигнал, а сразу определить, верна ли информация, невозможно.

Аналогичные предупреждения появились и на сайтах управлений МЧС и МВД во многих других регионах.

Например, в управлении МВД по Тюменской области особо отметили, что некоторые граждане, ради развлечения либо просто от скуки набирая номер одной из спецслужб, занимают линию экстренных вызовов, и тем самым фактически препятствуют работе полиции, МЧС, медиков.

Как отмечает член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина, в период действия особых мер общественная опасность подобных шалостей вырастает в несколько раз.

"Экипаж, который отвлекся на ложный вызов, рискует не успеть туда, где помощь особенно нужна, - говорит Асия Мухамедшина. - Это и в обычное время серьезная опасность, а во время пандемии попусту отвлекать медиков крайне непозволительно".

При этом она признает, что в период самоизоляции многие граждане столкнулись с психологическими проблемами и пытаются их решить неправомерными способами.

Например, недавно мировой судья Вологодской области по судебному участку № 30 в Вологодском районе вынес постановление о привлечении к административной ответственности в отношении 52-летнего Сергея П.

"Мужчина позвонил в отдел полиции и сообщил, что по месту его жительства в квартире в п. Перьево Вологодского района находятся посторонние и угрожают его убить, - рассказывают в Вологодском областном суде. - В ходе проведенной проверки выяснилось, что мужчина проживает с бывшей супругой, с которой они фактически не разговаривают. В указанный день он выпивал, и, как следует из его объяснений, дома никого не было, а ему захотелось с кем-то пообщаться, поэтому он позвонил в полицию и сообщил информацию, не соответствующую действительности".

С начала года мировым судьей по судебному участку № 30 в Вологодском районе рассмотрено 39 дел по статье КоАП "Ложный вызов специализированных служб".

"При этом граждане давали разные объяснения своим действиям: шутка, желание поговорить, способ знакомства с новым участковым или доставки домой пьяного сожителя и другие", - рассказывают в Вологодском областном суде.

И это только данные по одному небольшому судебному округу. Как замечает юрист, в подобных ситуациях тому, кто просто хочет поговорить, надо звонить в службы психологической поддержки.

В свою очередь член Ассоциации юристов России Вячеслав Голенев сообщил "РГ", что готовит обращение в минюст с предложением повысить санкции за ложный вызов специализированных служб в период повышенной готовности и чрезвычайных ситуациях.

"Сейчас министерство юстиции России как раз проводит общественное обсуждение проекта нового КоАП, и это хороший шанс обратить внимание на некоторые проблемы, - говорит Вячеслав Голенев. - Думаю, есть смысл обсудить вопрос введения отдельного состава правонарушения, предусматривающего повышенные санкции за ложный вызов специализированных служб в период повышенной готовности и чрезвычайных ситуациях. Соответствующее обращение будет направлено в минюст в ближайшее время".