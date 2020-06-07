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07.06.2020 10:57
Рубрика: Власть

Семен Багдасаров: Поправка о фальсификации истории имеет первостепенное значение для страны

Текст: Анна Полтавцева

Поправка в Конституцию о фальсификации истории нашей страны должна стать базой, на основе которой должны быть приняты федеральные законы. Таким мнением поделился с корреспондентом "Российской газеты" директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Он рассказал:

- Эта поправка должна стать базой, на основе которой должны быть приняты федеральные законы. Например, о том, что нельзя реабилитировать тех, кто предал Родину и воевал на стороне врага, как это сейчас пытаются делать с власовцами и так далее. Искажение истории - это очень серьезный вопрос, это не просто на уровне познания чего-то, это может привести к таким же последствиям, как на Украине. Там тоже постепенно, но очень упорно внедряли идеи реабилитации Бандеры и его команды, к чему это пришло - мы видим. А представляете, если у нас такое - будет еще хуже, ведь у нас страна огромная, многонациональная.

По мнению Багдасарова, глубоко положительный характер имеет и поправка о национализации элит.

- Потому что чиновник, если он выбрал такую работу, должен выполнять задачу для пользы населения. Если не думает об этом, зачем тогда нужен такой чиновник?! - заявил он.

Отдельно Багдасаров подчеркнул значение поправки, отменяющей приоритет международного законодательства над национальным: "Когда некие деятели ЮКОСа подают в суд на нашу страну, а кто-то там на Западе принимает несправедливое решение, зачем нам это надо? У нас есть свои интересы. Почему люди, которые в свое время захватили те или иные нефтяные активы, находятся на Западе и пытаются оттуда интриговать, чтобы нашу страну ободрать? Таких моментов масса, Европейский суд по правам человека иногда принимает очень субъективные решения не в пользу Российской Федерации".

Политолог: Поправки в Конституцию помогут предотвратить искажение роли России в историческом процессе

Эксперт также отметил важнейшее значение пакета поправок социального блока."Для многих граждан страны принятие социального блока поправок - это очень нужное решение, это социальное государство не на словах, а на деле, будет зафиксировано четко, что каждый имеет право на определенные льготы", - сказал эксперт.

Власть Позиция Изменения в Конституцию РФ

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