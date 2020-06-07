Шестой самолет с гуманитарной помощью прибыл из Китая в Венесуэлу

В субботу, 6 июня, в аэропорту Каракаса приземлился очередной самолет, который доставил из Китая в Венесуэлу 74 тонны гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. Отмечается, что это уже шестой борт, а в церемонии принятия помощи приняли участие исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и посол КНР Ли Баоронг.

Режим чрезвычайного положения был введен в Боливарианской Республике 13 марта, а спустя четыре дня президент страны Николас Мадуро объявил о карантине. Согласно последним данным, в Венесуэле зафиксировано 1,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 11 человек, пишет ТАСС.