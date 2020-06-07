Сирийские литераторы обсудят Пушкина

В Дамаске Российский центр науки и культуры (РЦНК) проведет 10 июня встречу сирийских литераторов, посвященную творчеству Пушкина. Об этом "РГ" рассказал директор представительства Россотрудничества в Сирии Николай Сухов.

Параллельно Россотрудничество возобновило в сирийской столице курсы русского языка и музыки, это произошло впервые с 2013 года. Занятия предназначены как для сирийцев, так и для детей наших соотечественников.

По словам Сухова, спрос на курсы русского языка и русской культуры в Сирии "сродни голоду". На русский язык и музыку (сольфеджио, пианино, скрипка, гитара) сразу записались, соответственно, 80 и 50 человек. Хотя пока что запуск курсов - это пробный шар, следующая запись начнется в августе.

"Я приехал в Дамаск в качестве главы РЦНК в марте, и с тех пор люди звонят, идут, требуют возобновить курсы русского языка", - говорит Сухов.

Курсы хотя и платные, но цена на них символическая, отметил глава РЦНК.

"Главная причина, почему сирийцы стремятся изучать русский язык - это надежда на дальнейшее трудоустройство, - пояснил он. - Плюс, в Сирии в принципе не хватает дополнительного образования, и сирийцы пользуются возможностью научится чему-то".

При этом не хватает преподавателей русского языка как иностранного (РКИ).

"Профессиональных преподавателей РКИ здесь единицы, - говорит Сухов. - Большинство переучились с других профессий. Мы набираем учителей среди носителей языка, то есть русских жен сирийцев. Конечно, необходимо, чтобы из России приехали профессиональные преподаватели русского как иностранного для ведения методической работы, для повышения квалификации местных преподавателей университетов и школьных учителей".

В мае глава РЦНК встретился с министром культуры САР Мухаммедом аль-Ахмадом, который заверил, что готов поддержать любые инициативы Россотрудничества, направленные на укрепление культурных и гуманитарных связей. В связи с этим, сказал Сухов, был поднят вопрос о предоставлении помещений для создания российских образовательных и культурных центров в различных городах Сирии помимо Дамаска, где есть активные организации наших соотечественников.