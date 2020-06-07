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07.06.2020 13:48
Рубрика: В мире

СМИ: Скрипали переехали в Новую Зеландию

Текст: Константин Волков

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перебрались в Новую Зеландию, где живут под другими именами. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times, ссылаясь на свои высокопоставленные источники в британском правительстве.

Фото: youtube.com/ BBC
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По информации газеты, Скрипали получили новые документы и новые биографии.

Вероятно, под новыми именами и без контактов с близкими и знакомыми, а также с прессой им придется провести значительное время, возможно - всю жизнь.

Впрочем, на практике условия могут оказаться и не столь суровыми. По крайней мере, бывший сосед Сергея Скрипаля и его хороший знакомый по имени Росс Кассиди сказал, что получил на Рождество от него открытку. Ранее Кассиди с супругой стали единственными гражданскими лицами, кому было позволено навестить Юлию в больнице после предполагаемого отравления.

В 2019 году в британских СМИ уже проходила информация, что Скрипали могут перебраться в одну из стран разведывательного альянса "Пять глаз", в который помимо Великобритании входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.

Сергей Скрипаль, который был осужден в России за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, а также его дочь Юлия предположительно были отравлены в британском городе Солсбери неким нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года. Лондон заявил, что Москва причастна к инциденту. Российская сторона отвергла все обвинения.

В мире Европа Великобритания В мире Океания Новая Зеландия Отравление Сергея Скрипаля

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