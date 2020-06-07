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07.06.2020 20:59
Рубрика: В мире

Дядя Сэм уйдет по-английски

СМИ узнали о планах США сократить военный контингент в ФРГ
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8176)
Отношения между Берлином и Вашингтоном дали новую трещину - об этом свидетельствуют утечки, бурно обсуждаемые по обе стороны Атлантики.

Вначале The Wall Street Journal сообщила о том, что Трамп принял решение заметно сократить 35-тысячный американский военный контингент в Германии. Затем информацию подтвердил Der Spiegel. Официальные лица в США не признают, но и не опровергают факт существования распоряжения, по данным WSJ, уже подписанного советником президента по нацбезопасности Робертом О Брайеном.

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Глава МИД Германии сравнил Трампа с популистами

Как утверждает газета, к сентябрю территорию ФРГ покинут 9500 американских солдат. Источники немецкого издания уточняют, что Пентагон готовится вывести из Германии от 5 до 15 тысяч военнослужащих. По одной из версий, решение Трампа стало чисто импульсивной реакцией - "яростью из-за отказа Ангелы Меркель принять приглашение на саммит G7", который хозяин Белого дома изначально планировал провести в Вашингтоне уже в июне. Однако еще прошлой осенью республиканец выражал недовольство тем, что немцы, "извлекающие выгоду из военного присутствия США, недостаточно разделяют финансовое бремя". В Берлине с упреками не согласны: только за последние семь лет из немецкого бюджета ушло более 240 миллионов евро на оплату коммунальных услуг, обслуживание зданий и земельных участков, которые используют американские военные. "Правительство должно сказать "спасибо" администрации Трампа и согласовать полный вывод войск США. Пусть заодно заберут свои атомные бомбы", - считает председатель фракции "Левых" Дитмар Бартч.

До сих пор Германия оставалась первым в Европе и вторым в мире (после Японии) зарубежным плацдармом Пентагона. Авиабаза Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц, где, по открытым источникам, американцы хранят значительную часть своего тактического ядерного оружия, служит штаб-квартирой ВВС США в Европе и ключевым опорным пунктом для их операций на Ближнем Востоке, в Афганистане и в Африке.

В мире США В мире Европа Германия

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