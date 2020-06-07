Постановление правительства Санкт-Петербурга от 5 июня 2020 года № 384 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.9 постановления после слов "печатными изданиями," дополнить словами "объектов розничной торговли автотранспортными средствами (по предварительной записи),".

1.2. Пункт 2.1.9 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Запрет (временное приостановление), установленный (установленное) в настоящем пункте, не распространяется на объекты розничной торговли (за исключением объектов розничной торговли, находящихся в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров) с площадью торгового зала не более 400 кв. м с отдельным наружным (уличным) входом для посетителей при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв. м), а также при условии закрытия примерочных зон".

1.3. Пункт 2.1.10 постановления после слов "услуг по проведению технического осмотра," дополнить словами "услуг по реализации жилых, нежилых помещений, машиномест застройщиками (по предварительной записи),".

1.4. Дополнить постановление пунктом 2-5.5 следующего содержания:

"2-5.5. Осуществлять розничную торговлю автотранспортными средствами при условии соблюдения следующих требований:

обеспечения одновременного нахождения в помещениях объекта розничной торговли не более 10 посетителей;

отказа от проведения тестовых поездок автотранспортных средств;

обеспечения регулярной дезинфекции выставочных образцов автотранспортных средств, а также дезинфекции автотранспортных средств перед их передачей покупателю".

2. Установить, что организациям (индивидуальным предпринимателям), запрет (временное приостановление) деятельности которых отменяется постановлением, необходимо обеспечить:

до начала осуществления деятельности исполнение требований, предусмотренных в пункте 2-5.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление № 121);

использование гражданами средств индивидуальной защиты, указанных в пункте 2-5.3 постановления № 121;

соблюдение между гражданами дистанции не менее 1,5 метра;

соблюдение иных санитарных мер (дезинфекция контактных поверхностей, регулярное проветривание и использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе в помещения).

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 1, вступающего в силу с 08.06.2020.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







