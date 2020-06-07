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Рубрика: Общество

Стали известны сроки поступления в больницы нового препарата от COVID

Текст: Ирина Невинная
Только что зарегистрированный российский препарат для лечения осложнений COVID-19 "Илсира" (действующее вещество "левилимаб") поступит в российские больницы предварительно через три недели. Об этом сообщила сегодня компания Biocad, разработавшая новое лекарство.
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

Минздрав зарегистрировал препарат "Илсиру" по специальной ускоренной процедуре, которая предусмотрена для чрезвычайных ситуаций, выдав производителю временное регистрационное свидетельство. Исследования препарата в третьей (заключительной) фазе продолжаются в 13 медицинских центрах.

Фото: GettyImages
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Так же, как и в случае с противовирусным препаратом "Авифавир", также зарегистрированным в ускоренном порядке, "Илсира" не будет поступать в свободную продажу. Лекарство предназначено для применения в условиях стационара. Первые партии лекарства, уточнили в компании, начнут поступать в больницы примерно через три недели.

Как ранее сообщала "РГ", изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита, и к моменту возникновения эпидемии часть исследований, доказавших безопасность его применения, была уже пройдена. Благодаря этому удалось сократить сроки тестирования препарата, когда было решено расширить спектр его применения у больных COVID-19. Активное вещество "левилимаб" воздействует на иммунную систему больного и способно подавлять патологическую реакцию, сопровождающуюся сильнейшим воспалением и тромбозами, - цитокиновый шторм.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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