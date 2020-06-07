Страны ОПЕК+ продлили действующие условия сделки до конца июля 2020 года

Страны, участвующие в сделке ОПЕК+, продлили действующие условия сокращения добычи нефти до конца июля. Котировки барреля получили мощнейший стимул для дальнейшего роста, а нефтяной рынок - дополнительную поддержку для скорейшего восстановления баланса спроса и предложения. Только на ожиданиях этой встречи цены на нефть выросли в последнюю неделю мая и первую неделю июня более чем на 10% и преодолели барьер в 40 долларов за баррель.

"Худший период был пройден в апреле, сегодня рынок постепенно восстанавливается благодаря и сделке ОПЕК+, и восстановлению спроса на нефть и нефтепродукты в мире по мере выхода из карантинных ограничений. Тем не менее мы отмечаем, что пока остается много неопределенностей. По этой причине мы приняли решение о продлении текущих параметров по добыче мая-июня - это 9,7 млн баррелей в сутки - на июль, для того, чтобы рынок сбалансировался и чтобы снизить риски неопределенности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак по итогам встречи.

Легкость и быстрота (заседание длилось чуть более часа), с которыми было принято решение о продлении на июль рекордных объемов сокращения, не должны вводить в заблуждение. Скорее, это свидетельствует о том, что особенных альтернатив у участников переговоров не было. Рынок ожидал этого, и если бы участники ОПЕК+ не оправдали надежды, то рисковали вернуть котировки барреля к 20 долларам, нивелировав весь отыгранный за май рост цен.

Если представить искомые 9,7 млн баррелей в тоннах, то страны согласовали снижение производства приблизительно на 1,3 млн тонн нефти в сутки еще на один месяц. Номинальное сокращение добычи только Россией составляет около 328 тысяч тонн в сутки. Александр Новак сказал, что в 2020 году производство нефти в нашей стране составит 510-520 млн тонн, то есть упадет из-за выполнения условий сделки ОПЕК+ на 40-50 млн тонн.

Все участвующие в сделке по сокращению добычи страны подтвердили приверженность к ее стопроцентному выполнению. По решению министерского комитета ОПЕК+, не выполнившие обязательства по сокращению добычи страны должны сделать это в ближайшие месяцы, а также компенсировать выпавшие объемы снижения производства в июле-сентябре этого года.

Рынок ожидал продления действующих условий сокращения добычи, любое другое решение могло обрушить котировки барреля ниже 20 долларов

На сегодня на 100% сделку выполнили Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт. Россия исполнила свои обязательства на 96%. Главными "нарушителями" оказались Ирак, который в мае снизил производство менее чем наполовину от установленной квоты, Нигерия и Азербайджан, сократившие добычу лишь наполовину от требуемых объемов, а также Алжир, исполнивший свои обязательства всего на 7% от установленной квоты. Но даже при таком уровне нарушения договоренностей ОПЕК+ удалось остановить обвал нефтяного рынка.

"Для России такое продление сделки весьма выгодно, поскольку объемы сокращения не увеличились, а действие максимальных квот сокращения установлено только на еще один месяц", - сказал глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Он уточнил, что России в отличие от Саудовской Аравии будет тяжело восстанавливать добычу с чисто технической стороны производства. Кроме того, это позволит не откладывать инвестиции в новые проекты нефтедобычи, что пришлось бы сделать, если действующие условия по снижению производства были продлены до конца года, как изначально планировалось.

Также несомненной выгодой для России будет рост цен на нефть. На фоне больших затрат бюджета по восстановлению экономики страны из-за эпидемии коронавируса дополнительные доходы в казну страны, а тем паче, если котировки барреля позволят, пополнение средств Фонда национального благосостояния, будут совсем не лишними.

Рост цен на нефть выгоден России на фоне больших затрат бюджета из-за эпидемии коронавируса

Восстановление спроса на нефть в Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона уже привело к рекордным отгрузкам российских сортов нефти Urals и ESPO поставщикам. Причем российская марка Urals вопреки традициям сейчас стоит дороже североморской нефти Brent как на востоке, так и на западе.

Оптимизм рынка по поводу действия сделки ОПЕК+ и снятия карантинных ограничений не отменяет сохраняющихся рисков. В первую очередь связанных со второй волной эпидемии, которая может произойти осенью, а также ростом добычи в странах, не участвующих в сделке. Как отметил Константин Симонов, крупнейший производитель нефти в мире - США официально поддержали сделку о сокращении только на словах. Снижение производства "черного золота" здесь происходило только по естественным причинам, не поддаваясь какой-то программе или плану.

По оценкам российского Минэнерго, на сегодня производство нефти в США упало на 1,9 млн баррелей в сутки, хотя с американской стороны звучали более серьезные цифры. Надежды на поддержку сделки ОПЕК+ со стороны регулятора нефтяной отрасли штата Техас также не оправдались, и теперь, по мере роста цен, можно ожидать увеличения сланцевой добычи, которая с учетом возможной скорости восстановления производства придется также на осень. Уже сейчас есть информация о росте активности на рынке сланцевых компаний.

Также никуда не исчезли разногласия России и Саудовской Аравии, которые конкурируют на рынке нефти, и сейчас лишь общность интересов вынуждает их выступать единым фронтом, считает Симонов. По его мнению, по мере роста цен на нефть противоречия между участниками сделки будут усиливаться, и только рост спроса и возникновение дефицита нефти на рынке сможет их сгладить. А их в самом лучшем случае, при условии отсутствия второй волны пандемии, можно ожидать только к осени этого года.

Ближайшее заседание совместного министерского мониторингового комитета назначено на 18 июня. Его встречи будут ежемесячными до декабря 2020 года. Следующую министерскую встречу стран ОПЕК+, уже очно, планируют провести 1 декабря 2020 года в Вене.