Черный Пит - волшебное существо, чернокожий помощник Святого Николая - стал темой выступления премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Парламенте. Он заявил, что эта часть рождественской традиции страны должна скоро уйти в историю.

Согласно легендам Нидерландов и Фландрии, в день Святого Николая 6 декабря Черный Пит доставляет через трубу его подарки послушным детям, а непослушных забирает с собой. Изображают его юношей с черным или коричневым лицом и кудрявыми волосами, в шароварах и бархатном берете с пером. Он носит с собой книгу, в которой, по легенде, записаны все плохие и хорошие поступки детей. На старинных рождественских открытках его можно увидеть сажающим маленьких проказников в мешок. Ничего удивительного, что его, в отличие от добродушного седобородого старца Николая голландские детишки побаиваются и недолюбливают.

Дискуссия о том, считать ли сам факт существования Черного Пита проявлением расизма и пережитком прошлого, вспыхивает каждый год в декабре. Сторонники Черного Пита изображают его с синим или зеленым лицом, рисуют черные пятна на щеках, чтобы обозначить его цвет без намека на расу, а противники устраивают пикеты, выходят на улицу с плакатами: "Черный Пит - это расизм!" Премьер Марк Рютте, как напоминает агентство Reuters, еще несколько лет назад высказывался по этому поводу вполне однозначно: "Черный Пит просто черного цвета, и с этим уже ничего не поделаешь". Однако, выступая на слушаниях, посвященных демонстрациям протеста в Амстердаме и Роттердаме, вызванных смертью в США афроамериканца Джорджа Флойда, он признался, что изменил свое мнение. По словам Рютте, многим людям этот древний персонаж кажется расовой дискриминацией, "а это - последнее, чего нам бы хотелось во время рождественских праздников".