Трамп назвал "прекрасной" работу силовиков на протестах в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп поблагодарил полицию, Национальную гвардию и Секретную службу США за работу в Вашингтоне во время протестов. "Спасибо!" - написал политик в Twitter. Глава Белого дома не стал пояснять, что хорошего сделали силовики, но обратил внимание на тот факт, что "людей было гораздо меньше в округе Колумбия, чем ожидалось".

Напомним, в субботу шестого июня в американской столице прошло более десятка демонстраций, в которых участвовали не менее ста тысяч человек. Все они выступали против расизма и произвола полиции. Возле Белого дома были развернуты дополнительные силы Национальной гвардии. Беспорядков удалось избежать, пишет РИА Новости.