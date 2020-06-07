Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп распорядился начать вывод частей Национальной гвардии из американской столицы, об этом он написал в своем Twitter 7 июня.

Причиной такого решения стала нормализация ситуации с протестами.

"Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, теперь все находится под полным контролем. Они отправятся по домам, но могут быстро вернуться, если понадобится. Прошлой ночью было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось!" - написал Трамп.

Как отметил президент, раньше ожидалось, что протесты в Вашингтоне окажутся куда более многочисленными.

В субботу в столице США прошел митинг против расизма и полицейского произвола, который собрал много тысяч участников. Однако все было мирно, хотя власти ожидали вспышки насилия и грабежей.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

Массовые выступления в различных городах США начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб при полицейском задержании.