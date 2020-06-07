В 13 раз вырос экспорт подсолнечника в Индию

Экспорт подсолнечного масла в этом сезоне бьет рекорды и по объемам поставок, и по размеру выручки. По данным аналитического центра "СовЭкон", цены на подсолнечное масло на мировом рынке растут в течение двух последних месяцев и сейчас составляют около 760 долларов за тонну.

"Поводом к росту мировых цен стало укрепление нефтяных котировок на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти", - считают в "Центре Агроаналитики" Минсельхоза.

По оценке центра, с начала сезона на конец мая Россия уже экспортировала подсолнечного масла почти 2,4 млн тонн (плюс 35 процентов к уровню прошлого сезона). Тогда как по результатам всего прошлого сезона объем поставок составил небывалые 2,2 млн тонн.

Ключевым событием уходящего сезона эксперты "Центра Агроаналитики" называют прорыв нашего масла на рынок Индии - крупнейшего мирового импортера растительных масел. Страна стала вторым импортером подсолнечного масла из России: его поставки выросли более чем в 13 раз. В четыре раза нарастил импорт российского подсолнечного масла Китай - он занимает первое место по объему импорта российского подсолнечного, рапсового и соевого масел. "Бронза" по поставкам масла - за Турцией.

В этом сезоне на конец апреля в России было произведено более 4,18 млн тонн подсолнечного масла - на четверть больше, чем годом раньше.